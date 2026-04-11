Tabla de posiciones de LaLiga: Barcelona acaricia el título tras tropiezo del Madrid

Tegucigalpa, Honduras.- El Barcelona está a un paso de cantar el "alirón" de campeón en LaLiga de España después de golear 4-1 al Espanyol en el Camp Nou.

Los azulgranas se medían a su rival de ciudad consientes de que estaban ante una oportunidad inmejorable de sentenciar el título después del empate 1-1 del Real Madrid frente al Girona.

Los de Hansi Flick no fallaron y siguen en el primer lugar de la tabla de posiciones con 79 puntos, nueve más que los blancos que se quedaron en la segunda plaza con 70 unidades, ya muy lejos del cuadro catalán.

A seis jornadas de que finalice la temporada, el Barcelona tiene una ventaja muy considerable sobre los merengues y además un calendario bastante cómodo, en el cual queda pendiente el duelo directo entre ambos el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.