Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia golpea a Motagua y presiona a Real España

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional ya está en marcha y comienza a mover la tabla de posiciones, con cambios importantes en la zona alta y media.

Uno de los resultados más destacados lo protagonizó el Olancho FC, que se metió al Yankel Rosenthal y venció con autoridad 0-2 al Marathón. El triunfo pone a los pamperos hasta los 27 puntos, consolidándose en puestos de liguilla, mientras que los verdolagas se quedan con 24.