Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia golpea a Motagua y presiona a Real España

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional ya está en marcha y comienza a mover la tabla de posiciones, con cambios importantes en la zona alta y media.
Uno de los resultados más destacados lo protagonizó el Olancho FC, que se metió al Yankel Rosenthal y venció con autoridad 0-2 al Marathón. El triunfo pone a los pamperos hasta los 27 puntos, consolidándose en puestos de liguilla, mientras que los verdolagas se quedan con 24.
En el clásico capitalino, el Olimpia se impuso 1-0 al Motagua, sumando tres puntos clave que lo meten de lleno en la pelea por los primeros lugares. Los albos alcanzan las 29 unidades, igualando a los azules, que además acumulan su segunda derrota consecutiva, aunque con partidos pendientes.
El liderato sigue en manos del Real España con 31 puntos, luego de conseguir un empate de visita 1-1 ante Lobos UPNFM.
La fecha continuará este lunes con el duelo entre Victoria y Choloma, mientras que el miércoles cerrará la jornada el enfrentamiento entre Juticalpa FC y Platense.
Tabla de posiciones Liga Nacional
Así marcha la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional de Honduras.