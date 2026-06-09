Juan Diego Zelaya se integra al GexCom de ICLEI y liderará el Portafolio Global de Resiliencia

Bonn, Alemania.- Juan Diego Zelaya, el alcalde del Distrito Central, fue electo este martes -09 de junio- como integrante del Comité Ejecutivo Global (GexCom) de ICLEI – Local Governments for Sustainability, una red internacional que agrupa a gobiernos locales comprometidos con la sostenibilidad y la acción climática. La designación coloca al funcionario en un espacio de representación global donde se toman decisiones sobre sostenibilidad, junto a representantes de ciudades y regiones de distintos países. Además de su incorporación al comité ejecutivo, Zelaya asumirá la conducción del Portafolio Global de Resiliencia, una plataforma que promueve las acciones orientadas a la reducción de riesgos y la adaptación frente al cambio climático.

“La resiliencia no es únicamente una agenda ambiental; es una agenda de seguridad humana. Una ciudad resiliente es una ciudad capaz de garantizar agua, movilidad, seguridad, infraestructura y oportunidades aun frente a crisis climáticas, económicas o sociales. Cuando una ciudad invierte en resiliencia, invierte en salvar vidas, proteger a sus familias y garantizar que sus comunidades puedan seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”, expresó Zelaya. Destacó que Tegucigalpa, capital de Honduras, se ha consolidado como un referente regional en materia de resiliencia urbana y gestión integral del riesgo, y que ha impulsado políticas públicas orientadas a proteger a la población frente a inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sequías y otros fenómenos. Entre las áreas de trabajo que coordinará se incluyen la seguridad hídrica, la protección de cuencas, el fortalecimiento de infraestructura resiliente y la preparación de las ciudades ante emergencias