Defensa de JOH dice que su viaje de regreso a Honduras fue "financiado por amigos"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, la representante legal Angie Colindres aclaró que el traslado de su cliente la mañana del domingo -26 de julio-, desde Estados Unidos, fue financiado por amigos y personas cercanas que lo han respaldado. La abogada explicó que Hernández realizó un vuelo privado por motivos de seguridad, luego de que inicialmente se contemplara la posibilidad de viajar en una aeronave comercial. "Él (Juan Orlando) ya tenía el interés y la intención de tener un vuelo comercial; sin embargo, por razones de seguridad recomendadas por los mismos organismos, se indicó que el expresidente tiene medidas de categoría 1, por lo que tiene un alto nivel de peligrosidad en su exposición de forma pública", explicó.

Según la defensora, el vuelo fue financiado por "diferentes amigos, amistades de Honduras que siempre lo han apoyado desde el día uno". Cabe mencionar que la hora de vuelo ronda los 6,877 dólares, según el portal especializado Virtual Hangar. En total, fueron poco más de cuatro horas (dos de ida y dos de regreso), para un costo superior a los 27 mil dólares (27,508), equivalente a un costo superior a los 723,460 mil lempiras, con otros gastos operativos. Adelantó que durante esta semana realizarán gestiones ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otros organismos de derechos humanos para solicitar acompañamiento en las próximas audiencias relacionadas con el proceso judicial. El exmandatario tendrá que comparecer a la audiencia de declaración de imputado el próximo lunes 3 de agosto por el caso “Pandora II”, en el que ya fue sobreseído el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).