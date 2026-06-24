Una jueza ordena al Gobierno Trump traer de regreso a EE UU a un hondureño deportado

Los Ángeles, Estados Unidos.-Una juez federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump regresar a Estados Unidos a un hondureño que fue deportado, tras supuestamente ser engañado al firmar su salida del país, sin que se le permitiera exponer su caso ante un corte de inmigración.

José Eliezer Martinez Andino, de 20 años, fue deportado a Honduras el pasado 13 de abril, a pesar de que él había expresado su temor de regresar a su país, según documentos judiciales.

Martínez Andino, padre de una niña de 3 años que dependía económicamente de él, fue detenido el pasado 18 de marzo por agentes de inmigración en el estado de Montana, donde residía.

El joven padre fue trasladado a al menos seis centros de detención en diferentes lugares y aparentemente desapareció del sistema de registro de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según sus abogados, que presentaron una demanda.