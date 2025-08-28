Llegan a Ruanda los siete primeros migrantes deportados de Estados Unidos tras un acuerdo

Los recién llegados, que han sido recibidos también con la ayuda de la Cruz Roja, están siendo alojados de manera temporal en las instalaciones de la OIM, pero no está claro dónde serán acogidos el resto, ya que la organización no dispone de suficiente espacio.

Sin embargo, una fuente de la oficina ruandesa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró a EFE bajo condición de anonimato que más de treinta deportados llegaron al país africano la noche del pasado 16 al 17 de agosto y que un número indeterminado llegará esta semana.

"Sí, Ruanda recibió a siete migrantes que llegaron a mediados de agosto. Tres de ellos han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y reconstruir sus vidas en Ruanda", declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, sin ofrecer detalles sobre los países de origen de los migrantes.

Kigali, Ruanda- Un primer grupo de siete migrantes deportados de Estados Unidos llegó a Ruanda en agosto, confirmó a EFE este jueves el Gobierno ruandés, después de que el país africano alcanzara un acuerdo con Washington para recibir hasta 250 personas.

"Las instalaciones de alojamiento de la OIM no cuentan con suficiente espacio para acoger a más de 200 personas. Creo que se considerarán otras alternativas", señaló a EFE la citada fuente.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las dependencias de la organización se usan habitualmente para acoger a refugiados de los campamentos de Ruanda que están siendo evaluados para su reasentamiento en otros países -como EE.UU., Canadá o estados de la Unión Europea- como solicitantes de asilo.



En un comunicado remitido a EFE, la OIM negó su participación en la operación de deportación, pero sí admitió tener conocimiento de la llegada de los migrantes.



"La OIM no apoya ni facilita la deportación. La OIM está visitando a los migrantes para evaluar sus necesidades básicas, de conformidad con nuestro mandato y en cooperación con el Gobierno de Ruanda", afirmó.



El pasado día 5, el Gobierno ruandés confirmó a EFE la firma de un pacto para acoger hasta 250 migrantes deportados de EE.UU., mientras medios locales reportaron que el acuerdo se firmó en junio en Kigali.



Ruanda, que ya ha suscrito acuerdos similares con países como Israel o el Reino Unido -si bien este no progresó- para acoger solicitantes de asilo o migrantes, se ha consolidado como un socio dispuesto en la gestión migratoria global.



Estas iniciativas han generado tanto elogios como críticas: mientras algunos las interpretan como un gesto humanitario, otros cuestionan la transparencia, las condiciones de acogida y el impacto a largo plazo de estos convenios.



El acuerdo con EE.UU. coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias promovidas por la Administración del presidente Donald Trump, quien tuvo las deportaciones masivas como una de sus principales promesas electorales.



Después de que el Tribunal Supremo estadounidense autorizara las expulsiones a terceros países, Washington reanudó los vuelos de deportación, que han trasladado hasta ahora a migrantes de manera exprés a países como El Salvador, Sudán del Sur y Esuatini.