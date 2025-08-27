  1. Inicio
Dan último adiós a madre que envenenó a sus tres hijos y se quitó la vida en RD

  • 27 de agosto de 2025 a las 17:14
Familiares y seres queridos, acompañados por la comunidad de Rincón Moreno, en Santo Domingo, le dieron el último a la madre que envenenó a sus tres hijos con jugo y que luego se quitó la vida con la misma sustancia.

Foto: redes sociales
Esta imagen es extremadamente dura, y le ha dado la vuelta al mundo, pues en ella se observa a los tres menores de 11, 9 y 7 años acomodados en su camita, pero ya sin vida. También se ve a su madre, Pensilvania, muerta y al lado de ellos.

Foto: redes sociales
La Policía Nacional (PN) dio a conocer que Pennsylvania Jiménez Valdez presuntamente mezcló el veneno con jugo antes de dárselo a sus hijos.

 Foto: redes sociales
La hipótesis estaría reforzada en una nota que la madre de los menores habría escrito antes de cometer el trágico hecho.

Foto: redes sociales
"Lo siento, no podía dejar a mis tres hijos en este mundo tan cruel, no quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar, es demasiado y ya no lo resisto", dice la devastadora nota de Pennsylvania Jiménez Valdez.

 Foto: redes sociales
Pennsylvania, de 30 años, era la segunda de tres hijos de Jesús Jiménez Concepción y Yohanmi Valdez. Residía en Santo Domingo Este desde hacía 15 años junto a su esposo y sus pequeños, formando una familia que hasta ese momento parecía estable y feliz.

 Foto: redes sociales
Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos que llevaron a Pensilvania a tomar una decisión tan drástica.

 Foto: redes sociales
Por su parte, el padre de los menores, Jesús Jiménez, manifestó su sorpresa y tristeza, asegurando que su esposa nunca había intentado quitarse la vida anteriormente.

Foto: redes sociales
La comunidad también expresó su incertidumbre, buscando entender las razones que llevaron a la madre a cometer semejante acto, pues la recuerdan como una madre trabajadora y dedicada a sus niños.

Foto: redes sociales
Las víctimas fueron sepultadas el pasado martes -26 de agosto- en el cementerio distrital de Angelina, en una ceremonia sencilla, pero llena de emotividad, en la que los familiares pidieron consuelo y fortaleza para afrontar la pérdida.

 Foto: redes sociales
