Familia de Vilma Estela Martínez pide apoyo para continuar tratamiento contra el cáncer

Tegucigalpa, Honduras.-La joven Vilma Estela Martínez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el 15 de diciembre de 2025 permanece interna en el hospital San Felipe mientras recibe tratamiento contra el cáncer que afecta la matriz y parte del útero.

La paciente ha sido sometida a terapias de radiación y medicamentos químicos en el Centro Oncológico, un proceso que representa un alto costo económico para su familia.

Cada cinco sesiones de radioterapia tienen un valor de 15,750 lempiras, un gasto que debe cubrirse para que Vilma pueda continuar con el tratamiento indicado por los especialistas.

Con 43 años de edad y madre de cuatro hijos, Vilma mantiene la esperanza de superar esta enfermedad, pero la situación económica se ha convertido en un obstáculo para avanzar con su recuperación.

Sus familiares explican que, además de los gastos médicos, también deben cubrir el alquiler de la vivienda donde reside en la aldea Las Posas, Distrito Central, por lo que han asumido la responsabilidad de reunir los recursos necesarios.

“Nosotros como familia nos hemos estado haciendo cargo de todo, pero los gastos son muchos y necesitamos el apoyo de personas solidarias”, expresó Víctor Izaguirre, hermano de la paciente.