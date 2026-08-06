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Familia de Vilma Estela Martínez pide apoyo para continuar tratamiento contra el cáncer

Tras permanecer interna desde el 15 de diciembre de 2025, Vilma enfrenta un tratamiento costoso y sus familiares buscan apoyo de los hondureños de buen corazón

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 12:53
Familia de Vilma Estela Martínez pide apoyo para continuar tratamiento contra el cáncer

El tratamiento de Vilma requiere recursos constantes. Sus familiares hacen un llamado para apoyar su proceso médico contra el cáncer.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La joven Vilma Estela Martínez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el 15 de diciembre de 2025 permanece interna en el hospital San Felipe mientras recibe tratamiento contra el cáncer que afecta la matriz y parte del útero.

La paciente ha sido sometida a terapias de radiación y medicamentos químicos en el Centro Oncológico, un proceso que representa un alto costo económico para su familia.

Cada cinco sesiones de radioterapia tienen un valor de 15,750 lempiras, un gasto que debe cubrirse para que Vilma pueda continuar con el tratamiento indicado por los especialistas.

Con 43 años de edad y madre de cuatro hijos, Vilma mantiene la esperanza de superar esta enfermedad, pero la situación económica se ha convertido en un obstáculo para avanzar con su recuperación.

Sus familiares explican que, además de los gastos médicos, también deben cubrir el alquiler de la vivienda donde reside en la aldea Las Posas, Distrito Central, por lo que han asumido la responsabilidad de reunir los recursos necesarios.

“Nosotros como familia nos hemos estado haciendo cargo de todo, pero los gastos son muchos y necesitamos el apoyo de personas solidarias”, expresó Víctor Izaguirre, hermano de la paciente.

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La enfermedad llegó en un momento complicado para la familia, que ahora busca la colaboración de la ciudadanía para que Vilma no interrumpa sus sesiones de tratamiento.

Cada aporte puede representar una oportunidad para que continúe con las radiaciones y los procedimientos médicos que necesita para enfrentar el cáncer.

Los familiares hacen un llamado a instituciones, empresas y personas de buen corazón que puedan sumarse a esta causa y brindar una ayuda económica.

El cáncer cambió su vida: Vilma necesita apoyo para seguir con sus terapias médicas.

El cáncer cambió su vida: Vilma necesita apoyo para seguir con sus terapias médicas.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número telefónico 8993-9327 para obtener mayor información sobre el caso de Vilma Estela Martínez.

También pueden realizar sus aportes a la cuenta bancaria a nombre de Victor Manuel Aguirre Martínez en BAC, número 753361101.

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La familia agradece cualquier muestra de solidaridad y apoyo que permita a Vilma continuar con su tratamiento y mantener la esperanza de recuperar su salud.

Mientras avanza en su proceso médico, Vilma y sus seres queridos confían en que la ayuda de la población pueda convertirse en un respaldo fundamental durante esta batalla contra el cáncer.


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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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