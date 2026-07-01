ONG alerta de menores en riesgo y la necesidad de protegerlos en Venezuela tras los sismos

Ciudad de Panamá, Panamá.- La ONG global Plan International alertó este miércoles de la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia, en el marco de la respuesta humanitaria tras el doblete sísmico que asoló el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, especialmente de las niñas ante el riesgo de abusos en los albergues. De acuerdo con las cifras oficiales, hay al menos 1.943 personas muertas, un número no precisado de desaparecidos y miles de damnificados debido al colapso de centenares de edificios por los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 que se registraron con apenas segundos de diferencia. Plan International recordó este miércoles en un comunicado que según las estimaciones de Unicef, unos 680.000 niños y niñas se encuentran entre las 1,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela.

Miles de familias que perdieron sus hogares se han trasladado a albergues temporales y espacios colectivos donde, la niñez enfrenta riesgos específicos que requieren atención prioritaria, dijo la ONG global. "En los albergues, básicamente está todo el mundo junto: hombres, mujeres, niñas y niños. No hay servicios sanitarios separados: uno para mujeres y niñas, uno para hombres", dijo la consultora de Plan International en Venezuela, Geraldine Gómez. Esta situación en los albergues y en viviendas hacinadas intensifica los riesgos a la violencia y el abuso sexual, especialmente de las niñas y adolescentes.