Menor de 17 años muere tras disparo de un policía en Intibucá; PN dice que fue un accidente

Intibucá, Honduras.- Un menor de 17 años perdió la vida en La Esperanza, Intibucá, y según la denuncia de su madre, miembros de la Policía Nacional le disparó le quitó la vida. Las autoridades también se pronunciaron sobre el caso. La víctima fue identificada como Daniel Cortés. Según la madre del menor, el joven iba a bordo de una motocicleta cuando dos policías le dispararon. "Uno de ellos le pegó introduciéndole el tiro en el abdomen y le salió por el glúteo izquierdo y eso le provocó su muerte, y sí fueron ellos porque cuando llegamos al hospital, ellos mismos lo llevaron y no querían que mi hijo hablara", dijo la madre en una entrevista al medio HCH.

Además, argumentó que existe un video que respalda su versión, aunque aún no ha sido divulgado públicamente. Según la madre, Daniel trabajaba en una panadería y fue atacado cuando salía de su jornada laboral.

Versión de la Policía Nacional

Las autoridades de la Policía Nacional, a través de un comunicado, informaron que alrededor de las 21:00 horas agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 10 requirieron a un menor de edad en la colonia Buenos Aires de La Esperanza, Intibucá. Al joven se le detuvo por "la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego". El comunicado compartido por la Policía Nacional detalla que durante el requerimiento se produjo un forcejeo físico que provocó de forma accidental la detonación del arma de fuego, resultando el menor con una herida de bala.