Andep desarrolla feria de la salud en el Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Honduras.- Atenciones de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión, se brindan en feria de salud que se desarrolla en el Centro Cívico Gubernamental.
El evento es parte de las actividades que desarrolla la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andep).
Cesar Chirinos, presidente de la organización dijo que la feria inició a las 8:00 de la mañana y se extendió hasta las 4:00 de la tarde.
"En esta feria pretendemos atender a unas dos mil personas que son empleados públicos" dijo Chirinos.
Hace un llamado a las autoridades de las diferentes instituciones que permitan a los empleados a que se desplacen al CCG para que se realicen los chequeos correspondientes porque "empleados sanos desarrollan mejor el trabajo".
La feria cuenta con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales.
Centenares de personas han sido atendías en las primeras horas de este martes 14 de julio.