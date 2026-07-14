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Andep desarrolla feria de la salud en el Centro Cívico Gubernamental

La Andep realiza una feria de salud en el Centro Cívico Gubernamental para brindar atención médica, odontológica y dermatológica a empleados públicos

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 20:37
Andep desarrolla feria de la salud en el Centro Cívico Gubernamental

Feria de salud en el CCG beneficiará a empleados públicos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Atenciones de medicina general, odontología, dermatología, evaluaciones dermatológicas y toma de presión, se brindan en feria de salud que se desarrolla en el Centro Cívico Gubernamental.

El evento es parte de las actividades que desarrolla la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andep).

Cesar Chirinos, presidente de la organización dijo que la feria inició a las 8:00 de la mañana y se extendió hasta las 4:00 de la tarde.

"En esta feria pretendemos atender a unas dos mil personas que son empleados públicos" dijo Chirinos.

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Hace un llamado a las autoridades de las diferentes instituciones que permitan a los empleados a que se desplacen al CCG para que se realicen los chequeos correspondientes porque "empleados sanos desarrollan mejor el trabajo".

La feria cuenta con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales.

Centenares de personas han sido atendías en las primeras horas de este martes 14 de julio.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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