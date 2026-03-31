Nuevo presidente de la Andeph asumirá el 29 de abril: estas son sus promesas

Recordó que asumirá la presidencia de la organización de empleados gubernamentales el 29 de abril, así que "nosotros vamos a estar atentos y pendientes de eso”.

“Fuimos electos el 24 de enero anterior como presidente de la Andeph y estamos esperando que se cumpla el tiempo que corresponda para dar paso a mantenerlos en la organización como lo conforman los estatutos y siguiendo las normas estatutuarias”, manifestó Chirinos.

Tegucigalpa, Honduras. - César Chirinos asumirá el próximo 29 de abril la presidencia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) , cargo que había ocupado en pasadas administraciones nacionalistas, y promete vincular la carrera administrativa para hacer eficiente el trabajo en las instituciones del Estado.

Además de eso, detalló que se garantizará "a los trabajadores estabilidad, a los que aún tienen miedo a ser cambiados y que tengan la claridad de que nosotros vamos a estar atentos a eso, porque les ha costado el Partido Nacional y es importante que se mantengan”.

En relación a los proyectos planificados durante su gestión, Chirinos dijo que lo primero que hará es “vincular la carrera administrativa, porque vienen sorpresas importantes en beneficio de los trabajadores, donde vamos a simplificar descuentos en las diferentes empresas privadas, vamos hacer alianzas con organizaciones, vamos hacer apoyo de becas, vamos hacer apoyo del parque Ekelakum que se ha perdido, por lo que vamos a restablecerlo”.

En relación al parque de diversiones, parte de los activos de la Andeph, explicó que existe una demanda a la que le dará seguimiento, pues había sido recuperado. Sin embargo, los pobladores de la comunidad se lo volvieron a tomar y hay que hacer un trabajo bajo el proceso que corresponde en el ámbito judicial.

El costo del parque de los empleados públicos es de alrededor de 22 millones de lempiras, pues el predio comprende 15 manzanas de terreno, las que están ubicadas en el Valle de Támara.

“Eso está subutilizado y la gente que trabaja en el sector privado más bien puede hacer uso del parque y será un beneficio para la organización y un beneficio para el trabajador. Más bien, esos recursos que se han perdido en estos cuatro años pueden beneficiar y simplificarse para apoyar a los mismos trabajadores públicos”, destacó el funcionario.

Otro de los proyectos que destacó y que pretende desarrollar al estar como presidente de la Andeph son “programas dentales y activar el ejercicio del trabajador público. Todas esas sorpresas le vamos a dar a los trabajadores de Honduras”.

En relación al despido de trabajadores de las diferentes secretarías de Estado, Chirinos es claro al manifestar que “el que entra en política sale en política. Así que no les extrañe que hay que hacer los cambios necesarios. Yo lo dije y uno se expone cuando dice esto. Hay que hacer los cambios de los secretarios generales, administradores y los jefes de personal, porque el presidente debe contar con personal de confianza porque de lo contrario van a generar boicot”.

“Así que los empleados deben de estar conscientes de esto. Los empleados entraron por política y ahora mismo están saliendo por política. El Partido Nacional está gobernando y hay muchos que están haciendo fila para ingresar a las diferentes secretarías de Estado”, detalló el nombrado presidente de la Andeph.

Descartó que la barrida de empleados sea persecución política. "Lo que hay que hacer es actuar con la responsabilidad del caso. Más bien a todo aquel que salga del gobierno se le va a pagar los derechos conforme a lo que ha dicho el presidente de la República Nasry Asfura”.

Otro aspecto que considera importante es que “debe haber calificación del personal administrativo y cumplir con dos herramientas importantes, que son el ser eficiente y eficaz, para ser productivo, porque de lo contrario estaríamos llenando las secretarías de Estado con personal improductivo”.

Recordó que en el gobierno anterior “había personal que no era profesional y con salarios elevados, porque nombraron a conductores con plazas de médicos".

Además de eso, se contrataron personas de los colectivos de Libre que ganaban 65 mil lempiras, para un vehículo había diez conductores, para un escritorio 20 personas, por lo que se debe simplificar el Estado y el Estado tiene que cumplir con su rol”, fustigó.