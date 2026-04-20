Remesas crecen un 15% en el primer trimestre y suman 3,029 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron 3.029,1 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este lunes el Banco Central del país centroamericano (BCH).

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394,7 millones de dólares a los 2.634,4 millones captados en el mismo período de 2025.

Honduras recibió en enero pasado 870,8 millones de dólares en concepto de remesas; en febrero, la cifra sumó 939 millones de dólares y en marzo, ascendió a 1.219,2 millones de dólares.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido, según el BCH.