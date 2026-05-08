La AMDC anuncia proyecto para mejorar movilidad y servicios urbanos

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b>-Autoridades de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/alcaldia-tegucigalpa-anuncia-enfocara-culminar-obras-ejecucion-IF30066709" target="_blank">Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) </a>presentaron este viernes el <b>proyecto</b> <b>“La Capital Conecta”</b>, una <b>iniciativa</b> estratégica orientada a <b>modernizar</b> la <b>gestión municipal </b>y mejorar la <b>movilidad urbana </b>y<b> recuperar espacios públicos</b>.El proyecto se desarrollará con el objetivo de elevar de manera tangible la calidad de vida de la ciudadanía en Tegucigalpa y Comayagüela.La iniciativa se ejecuta entre los meses de abril de 2026 y septiembre de 2027, con una inversión aproximada de 3.4 millones de dólares, financiada por la AMDC y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), garantizando estándares internacionales de transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.