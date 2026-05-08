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La AMDC anuncia proyecto para mejorar movilidad y servicios urbanos

La tecnología, la simplificación, la digitalización y una gestión centrada en las personas fortalecerán el gobierno municipal, es el objetivo de las autoridades

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 12:14
La AMDC anuncia proyecto para mejorar movilidad y servicios urbanos

El alcalde del municipio del Distrito Central, Juan Diego Zelaya y el Representante Residente del PNUD en Honduras, Alessandro Fracassetti, al momento de firmar el convenio de cooperación.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentaron este viernes el proyecto “La Capital Conecta”, una iniciativa estratégica orientada a modernizar la gestión municipal y mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos.

El proyecto se desarrollará con el objetivo de elevar de manera tangible la calidad de vida de la ciudadanía en Tegucigalpa y Comayagüela.

La iniciativa se ejecuta entre los meses de abril de 2026 y septiembre de 2027, con una inversión aproximada de 3.4 millones de dólares, financiada por la AMDC y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), garantizando estándares internacionales de transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.

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“Estamos construyendo una capital que deje atrás la burocracia del pasado para abrirle paso a una ciudad moderna, tecnológica y eficiente; una Tegucigalpa y Comayagüela donde invertir, emprender y generar empleo, sea cada vez más fácil, porque una capital conectada también debe ser una capital abierta a los negocios y al futuro”, dijo Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

El proyecto “La Capital Conecta” se enfoca en cuatro áreas clave para mejorar la ciudad: la digitalización de trámites municipales, la mejora de la movilidad y los espacios públicos, el fortalecimiento de las capacidades del personal municipal y la implementación de un modelo moderno de gestión de ciudad, apoyado en tecnología y datos.

Además, el proyecto promueve el respeto a los derechos de las personas, fomentando la participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

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Asimismo, se impulsará la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo servicios inclusivos, espacios públicos seguros y una mayor participación de mujeres y jóvenes.

Por otra parte, el proyecto fortalecerá el cuidado del ambiente y la capacidad de la ciudad para enfrentar riesgos, mediante una mejor gestión ambiental y acciones que protejan la naturaleza.

Para la ciudadanía, el proyecto permitirá trámites más rápidos, mejores servicios municipales, calles más ordenadas y espacios públicos más seguros y accesibles.

El monitoreo continuo permitirá documentar los avances, las lecciones aprendidas y sentar las bases para escalar las soluciones con mayor impacto.

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“Este proyecto surge del reconocimiento de desafíos urbanos urgentes y de la voluntad de enfrentarlos con soluciones innovadoras, basadas en datos, participación y derechos humanos. Integra de forma transversal la sostenibilidad, resiliencia, seguridad ciudadana e igualdad entre hombres y mujeres, porque una ciudad que avanza es aquella que no deja a nadie atrás”, expresó Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras.

“La Capital Conecta” posiciona a la AMDC en una nueva etapa de gestión pública moderna, orientada a resultados, centrada en las personas y alineada con una visión de ciudad más ordenada, inclusiva y sostenible.

La AMDC está conformada constitucionalmente por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. En 1880 se le confirió el título de capital de la República.

Cuenta con una superficie territorial de 1,514.72 kilómetros cuadrados y está conformada por 44 aldeas y 390 caseríos.

La administración está integrada por el alcalde, vice-alcalde y diez regidores municipales.

La actual administración tiene como misión establecer una gestión municipal eficiente y efectiva, así como una línea de trabajo orientada a promover el desarrollo sostenible de la capital de Honduras, involucrando la participación de la ciudadanía como un elemento esencial para el progreso del municipio.

Mientras que el PNUD es la principal agencia de las Naciones Unidas dedicada a abordar la pobreza multidimensional, impulsar economías inclusivas que generen empleo, gobernanza eficaz, resiliencia ante la crisis y procurar un planeta sostenible.

Con presencia en 170 países y una amplia red global de personas expertas, brinda asesoría en el diseño de políticas públicas, finanzas sostenibles y programas para que los Estados diseñen soluciones integrales y basadas en evidencia.

El PNUD impulsa la transformación digital de los gobiernos y promueve mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo, contribuyendo a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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