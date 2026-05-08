La AMDC anuncia proyecto para mejorar movilidad y servicios urbanos

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentaron este viernes el proyecto “La Capital Conecta”, una iniciativa estratégica orientada a modernizar la gestión municipal y mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos. El proyecto se desarrollará con el objetivo de elevar de manera tangible la calidad de vida de la ciudadanía en Tegucigalpa y Comayagüela. La iniciativa se ejecuta entre los meses de abril de 2026 y septiembre de 2027, con una inversión aproximada de 3.4 millones de dólares, financiada por la AMDC y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), garantizando estándares internacionales de transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.

“Estamos construyendo una capital que deje atrás la burocracia del pasado para abrirle paso a una ciudad moderna, tecnológica y eficiente; una Tegucigalpa y Comayagüela donde invertir, emprender y generar empleo, sea cada vez más fácil, porque una capital conectada también debe ser una capital abierta a los negocios y al futuro”, dijo Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central. El proyecto “La Capital Conecta” se enfoca en cuatro áreas clave para mejorar la ciudad: la digitalización de trámites municipales, la mejora de la movilidad y los espacios públicos, el fortalecimiento de las capacidades del personal municipal y la implementación de un modelo moderno de gestión de ciudad, apoyado en tecnología y datos. Además, el proyecto promueve el respeto a los derechos de las personas, fomentando la participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, se impulsará la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo servicios inclusivos, espacios públicos seguros y una mayor participación de mujeres y jóvenes. Por otra parte, el proyecto fortalecerá el cuidado del ambiente y la capacidad de la ciudad para enfrentar riesgos, mediante una mejor gestión ambiental y acciones que protejan la naturaleza. Para la ciudadanía, el proyecto permitirá trámites más rápidos, mejores servicios municipales, calles más ordenadas y espacios públicos más seguros y accesibles. El monitoreo continuo permitirá documentar los avances, las lecciones aprendidas y sentar las bases para escalar las soluciones con mayor impacto.