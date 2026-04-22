Xiomara Castro no se ha pronunciado sobre la propuesta de juicio político promovida por Rashid Mejía

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) una supuesta reacción ante la propuesta de juicio político promovida en su contra por el diputado Rashid Mejía.

Sin embargo, la atribución es falsa. No existe registro público de que la exmandataria se haya referido en esos términos al parlamentario liberal.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia verificable de una declaración pública, entrevista, publicación oficial o comparecencia en la que Castro haya emitido esa reacción, por lo que la pieza difundida en redes sociales carece de sustento comprobable.

“Juicio político contra mi Rashid empieza a trabajar por amor a Honduras y deja de hacer show, los bonos no los recibí yo sino tú no quieras limpiar tu imagen con mi nombre descarado”, es literalmente la presunta reacción de Castro que ha sido compartida más de 100 veces en Facebook desde el 21 de abril.