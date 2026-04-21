Falsa la cita que atribuye a Norma Torres una amenaza contra el gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la congresista demócrata de Estados Unidos Norma Torres una supuesta declaración en la que afirma que, si su partido gana el Senado y la Cámara de Representantes en noviembre, impulsará un juicio político contra Donald Trump y luego se verá “qué se hará” con el gobierno de Nasry Asfura. Sin embargo, es falso: no hay registros en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales de Torres que respalden esa supuesta declaración. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia pública que confirme que la congresista haya emitido ese mensaje. “ESTAMOS OBSERVANDO TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN HONDURAS. EN NOVIEMBRE GANAREMOS EL CENADO Y CONGRESO. TRUMP, SERÁ SOMETIDO A JUICIO POLÍTICO. LUEGO VEREMOS QUE HACEMOS CON EL GOBIERNO DE NASRY ASFURA”, es la presunta cita que expresó Torres.

La desinformación fue amplificada por el activista del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Ceballos.

Norma Judith Torres es miembro del Congreso de Estados Unidos y representante del Partido Demócrata. Actualmente representa el distrito 35 de California y es reconocida por ser una de las voces de origen centroamericano más visibles en la política estadounidense. La congresista ha sido una de las figuras más críticas y activas en el Congreso de Estados Unidos respecto a la situación de Honduras, con énfasis en temas de corrupción, narcotráfico y justicia. Durante años mantuvo una postura firme contra el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien señaló como responsable de un “narcoestado” que, según sus denuncias, operó desde la Casa Presidencial. Sus cuestionamientos se centraron en señalamientos sobre el uso de instituciones de seguridad hondureñas para proteger cargamentos de cocaína, así como en denuncias de corrupción dentro del sistema electoral que habrían favorecido la continuidad de Hernández en el poder en 2017. Torres también expresó un rechazo absoluto ante el indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño. En una carta enviada el 29 de noviembre de 2025, la congresista calificó la medida como una traición a la justicia y exhortó a que Hernández cumpliera su condena de 45 años.

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