Roy Santos no ha propuesto un diezmo obligatorio ante el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales asegura que el pastor evangélico Roy Santos habría propuesto imponer un diezmo obligatorio a todos los hondureños para beneficiar a la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH).

Según el mensaje difundido, la supuesta iniciativa habría sido presentada al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y estaría pendiente de aprobación en el pleno.

Sin embargo, esa versión es falsa. No existen registros en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que documenten que Santos haya presentado una propuesta de ese tipo.

Tampoco hay evidencia pública de que el tema haya sido discutido con Tomás Zambrano ni de que exista una iniciativa legislativa en curso sobre un diezmo obligatorio destinado a la CEH.

“Pastor Roy Santos propone un impuesto que seria un diezmo obligatorio para todos los hondureños y destinado a la confraternidad evangélica”, se lee literalmente en el texto sobrepuesto en la imagen difundida en Facebook, compartida más de 145 veces desde el 19 de abril de 2026.