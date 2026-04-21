Roy Santos no ha propuesto un diezmo obligatorio ante el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales asegura que el pastor evangélico Roy Santos habría propuesto imponer un diezmo obligatorio a todos los hondureños para beneficiar a la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH).
Según el mensaje difundido, la supuesta iniciativa habría sido presentada al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y estaría pendiente de aprobación en el pleno.
Sin embargo, esa versión es falsa. No existen registros en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que documenten que Santos haya presentado una propuesta de ese tipo.
Tampoco hay evidencia pública de que el tema haya sido discutido con Tomás Zambrano ni de que exista una iniciativa legislativa en curso sobre un diezmo obligatorio destinado a la CEH.
“Pastor Roy Santos propone un impuesto que seria un diezmo obligatorio para todos los hondureños y destinado a la confraternidad evangélica”, se lee literalmente en el texto sobrepuesto en la imagen difundida en Facebook, compartida más de 145 veces desde el 19 de abril de 2026.
Roy Santos es un pastor evangélico hondureño conocido por su participación en el debate político nacional. En años recientes también ha estado vinculado a controversias públicas.
En 2022 fue procesado por el delito de incitación a la discriminación tras emitir comentarios despectivos contra pueblos indígenas durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Más adelante, ese mismo año, un juez dictó sobreseimiento definitivo a su favor.
Ese antecedente, sin embargo, no constituye prueba de que haya promovido la medida atribuida en la publicación viral. La desinformación mezcla un personaje público reconocible con una afirmación sin evidencia para darle apariencia de credibilidad.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Pastor Roy Santos + impuesto + diezmo obligatorio + hondureños + Confraternidad Evangélica” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables que respalden esa versión.
En cambio, se detectó la circulación del mismo contenido en perfiles de dudosa procedencia en Facebook e Instagram, sin citar fuentes oficiales ni aportar documentos que prueben la supuesta iniciativa.
Además, no existen registros públicos que documenten que Roy Santos haya presentado una propuesta de ese tipo ante el Congreso Nacional. Tampoco hay evidencia de que el tema haya sido discutido con Tomás Zambrano ni de que exista un proyecto legislativo en trámite para imponer un diezmo obligatorio en Honduras.
Asimismo, tras revisar las cuentas oficiales de Roy Santos en Facebook y X, no se encontró ninguna publicación que respalde la presunta propuesta de imponer un diezmo obligatorio.
Por lo tanto, es falso que el pastor Roy Santos haya propuesto un diezmo obligatorio en favor de la Confraternidad Evangélica de Honduras. La revisión de fuentes oficiales no halló registro alguno de esa supuesta moción.