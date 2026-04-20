Es falso que Jorge Cálix esté entregando bonos de L2,500 a desempleados del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un afiche en el que se asegura que el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, entregará un bono de 2,500 lempiras a personas desempleadas afiliadas a ese instituto político. La información es falsa. Tras una revisión de publicaciones en medios de comunicación confiables y de canales oficiales del Partido Liberal, no se encontró evidencia sobre la entrega de ese supuesto beneficio. Además, el Partido Liberal desmintió el contenido del afiche, por lo que la supuesta ayuda económica no tiene respaldo oficial. “Bono de lps.2500 para el desempleado Copia de la identidad Copia Censo Partido Liberal-Nacional Entregar documentos oficina del Congreso Nacional Diputado Jorge Cálix Se atenderá -lunes -Miércoles -Viernes”, dice textualmente en la pieza gráfica difundida en Facebook desde el 19 de abril de 2026.

El contenido comenzó a circular en medio de cuestionamientos contra Jorge Cálix por la gestión de cheques de 100,000 lempiras destinados a diputados para la supuesta ejecución de obras sociales en sus comunidades. El caso se conoció después de que la diputada liberal Iroshka Elvir denunciara públicamente, el 8 de abril, haber recibido uno de esos pagos durante la Semana Santa. Según su declaración, los fondos provenían directamente de Casa Presidencial. La denuncia reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y sobre un posible manejo discrecional de fondos estatales. Un día después, el 9 de abril, el Congreso Nacional aprobó la derogación del Fondo Social Departamental. Ese mecanismo operó durante más de 40 años mediante subvenciones o ayudas sociales canalizadas por congresistas, pero arrastró señalamientos por la falta de rendición de cuentas.

Es falso