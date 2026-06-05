Médicos continúan con paro indefinido a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.-El gremio médico continúa en paro de labores indefinido en todo el país, afectando a miles de pacientes que llegan a los centros asistenciales en busca de atención.
La mañana del jueves 4 de junio, los profesionales de la medicina realizaron acciones de protesta en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH), en demanda de que les cancelen los salarios a los doctores, a quienes las autoridades de la Secretaría de Salud no les han efectuado el pago de varios meses, de acuerdo con los manifestantes.
Los médicos han permanecido en las calles las últimas semanas y en asambleas informativas, acciones que afectan a las personas que llegan a los hospitales y centros de salud en busca de atención sanitaria.
Sin embargo, en los centros hospitalarios solo atienden las emergencias.