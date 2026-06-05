Médicos continúan con paro indefinido a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.-El gremio médico continúa en paro de labores indefinido en todo el país, afectando a miles de pacientes que llegan a los centros asistenciales en busca de atención.

La mañana del jueves 4 de junio, los profesionales de la medicina realizaron acciones de protesta en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH), en demanda de que les cancelen los salarios a los doctores, a quienes las autoridades de la Secretaría de Salud no les han efectuado el pago de varios meses, de acuerdo con los manifestantes.