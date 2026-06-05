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Médicos continúan con paro indefinido a nivel nacional

Piden que les cancelen los salarios a los doctores, a quienes las autoridades de la Secretaría de Salud no les han efectuado el pago de varios meses

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 00:00
Médicos continúan con paro indefinido a nivel nacional

Este jueves, los médicos salieron a las calles en varios puntos del país.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El gremio médico continúa en paro de labores indefinido en todo el país, afectando a miles de pacientes que llegan a los centros asistenciales en busca de atención.

La mañana del jueves 4 de junio, los profesionales de la medicina realizaron acciones de protesta en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH), en demanda de que les cancelen los salarios a los doctores, a quienes las autoridades de la Secretaría de Salud no les han efectuado el pago de varios meses, de acuerdo con los manifestantes.

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Los médicos han permanecido en las calles las últimas semanas y en asambleas informativas, acciones que afectan a las personas que llegan a los hospitales y centros de salud en busca de atención sanitaria.

Sin embargo, en los centros hospitalarios solo atienden las emergencias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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