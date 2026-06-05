Presidente se reúne este viernes con sector magisterial del país

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, recibirá este viernes 5 de junio en Casa Presidencial a los dirigentes del sector magisterial.

Los maestros que sostendrán el encuentro con el mandatario son integrantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), quienes el martes sostuvieron un acercamiento con el secretario privado Luis Castro y lograron que el presidente Asfura los recibiera en horas de la mañana de hoy.