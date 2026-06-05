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Presidente se reúne este viernes con sector magisterial del país

Los maestros permanecieron varios días en protestas en diferentes sectores del país para exigir que se les cumpla con las promesas de aumentarles el salario, el que no se ha hecho efectivo

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 00:00
Presidente se reúne este viernes con sector magisterial del país

El martes sostuvieron un acercamiento con el secretario privado Luis Castro y lograron que el presidente Asfura los recibiera en horas de la mañana de hoy.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, recibirá este viernes 5 de junio en Casa Presidencial a los dirigentes del sector magisterial.

Los maestros que sostendrán el encuentro con el mandatario son integrantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), quienes el martes sostuvieron un acercamiento con el secretario privado Luis Castro y lograron que el presidente Asfura los recibiera en horas de la mañana de hoy.

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Los maestros permanecieron varios días en protestas en diferentes sectores del país para exigir que se les cumpla con las promesas de aumentarles el salario, el que no se ha hecho efectivo.

El mandatario se comprometió de forma personal a atender a los dirigentes magisteriales y poner fin a las manifestaciones de los docentes a nivel nacional.

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Agustín Lagos N.
Agustín Lagos N.
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados a seguridad, derechos humanos, política, educación, entre otros.

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