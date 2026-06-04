Gobierno asegura que investigación de EE UU no afectará exportaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno hondureño descartó este jueves que la investigación de Estados Unidos sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro afecte sus exportaciones, y aseguró que asumirá la medida como una "oportunidad de mejora" para fortalecer la inspección laboral y la trazabilidad productiva.

El viceministro hondureño de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, dijo a EFE que Honduras figura entre los países bajo una "lista de observación" en el marco de una investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), aunque subrayó que ello no implica restricciones actuales para el comercio hondureño .

“Equívocamente se piensa que esta ha sido una sanción, pero no significa que Honduras haya sido sancionada y tampoco que nuestras exportaciones estén prohibidas para ingresar a Estados Unidos”, explicó Fortín.

El USTR analiza la posibilidad de aplicar aranceles adicionales a importaciones procedentes de países considerados de riesgo en materia de trabajo forzoso. La propuesta contempla un gravamen del 10 % para productos de México y otras 13 economías, entre ellas la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido, y del 12,5 % para otras 46 economías incluidas en la investigación.