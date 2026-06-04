Marco Rubio ofrece ayuda médica y de alimentos a presidente de Bolivia

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , prometió este jueves durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , que su país le brindará una mayor asistencia ante la escasez de alimentos y medicamentos provocada por los bloqueos de carreteras de las protestas antigubernamentales. "El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinadas a desestabilizar la sociedad boliviana", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio llamó al presidente para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas".

Además, analizaron la "situación actual en Bolivia y compartieron prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región", destaca el comunicado. Asimismo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en un mensaje en redes sociales que el Pentágono y la alianza regional Escudo de las Américas rechazan "todos los intentos de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia". "Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región", declaró.