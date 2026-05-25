Rodrigo Paz anuncia que reducirá en 50% su salario y el de ministros, en medio de conflictos

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un "esfuerzo y compromiso" con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia. "Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %", aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país. Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a "otras áreas ni a profesionales", puesto que la intención no es "perjudicar" a esos trabajadores, sino buscar que "los mejores" permanezcan en el servicio público. Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023. Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario. Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del "perdonazo tributario" que, según enfatizó, "no es para los ricos" sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan "reactivar" su economía.