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Lula inicia un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo

El mandatario había sido operado de un cáncer de piel en el cuero cabelludo, aunque continuará con su agenda oficial sin restricciones, según informaron sus médicos

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 10:55
Lula inicia un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo

Fotografía de archivo del 19 de mayo de 2026 que muestra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionando durante el Encuentro Internacional de la Industria de la Construcción (ENIC) en el Distrito Anhembi, en Sao Paulo (Brasil).

Foto: Agencia EFE.

São Paulo, Brasil.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera extracción una lesión en esa zona el mes pasado, informaron los médicos.

La parte divulgada por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo afirma que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía.

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Pese al procedimiento, el político de 80 años de edad mantendrá sus actividades diarias "sin restricciones", apunta la parte médica.

En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operada en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual Gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

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En 2011, Lula se enfrentó a un cáncer de laringe , que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

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Redacción web
Agencia EFE

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