Al menos 15 muertos al volcar un camión de carga que transportaba pasajeros en Bangladés

Daca, Bangladés.- Al menos 15 personas murieron este lunes después de que un camión que transportaba pasajeros de forma informal volcara cerca de un puente en el centro de Bangladés, el primer día de las vacaciones por el Eid Al-Adha, la Fiesta musulmana del Sacrificio.

"Volcó a primera hora de la mañana después de que el conductor perdiera el control del volante. Quince personas murieron en el acto. Siete heridos fueron trasladados al hospital", declaró a EFE el oficial al mando de la comisaría de Jamuna Bridge East, Fuad Rohani.

El camión, que transportaba una carga de barras metálicas desde Daca, se dirigía hacia el norte de Bengala y se accidentó en el distrito de Tangail, a unos 90 kilómetros de la capital.

La frecuencia y gravedad de los accidentes suelen aumentar durante las vacaciones del Eid, cuando millones de personas abandonan las grandes ciudades para viajar a sus pueblos de origen.