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Tenía problemas mentales: Nasire Best, el hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca

El año pasado, Best había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso a la Casa Blanca, asegurando que "era Jesucristo y quería que lo arrestaran"

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 10:56
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Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos atacaron a tiros a Nasire Best tras disparar a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca; fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto.

 Foto: Redes sociales
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El tiroteo se escuchó el sábado 23 de mayo de 2026 en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio.

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El joven muerto tenía 21 años y había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

 Foto: EFE
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Nasire Best había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales.

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También había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.

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Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

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Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios.

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El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

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El suceso ocurrió en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

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Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.

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