Tenía problemas mentales: Nasire Best, el hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos atacaron a tiros a Nasire Best tras disparar a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca; fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto.
El tiroteo se escuchó el sábado 23 de mayo de 2026 en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio.
El joven muerto tenía 21 años y había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.
Nasire Best había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales.
También había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.
Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.
Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios.
El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.
El suceso ocurrió en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.
Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.