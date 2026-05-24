Tenía problemas mentales: Nasire Best, el hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca

El tiroteo se escuchó el sábado 23 de mayo de 2026 en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio.