Video de agresión con piedras a Adán Fúnez es de 2024, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que se observa al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, siendo agredido con piedras mientras agentes de la Policía Nacional lo escoltan. Según publicaciones difundidas en plataformas digitales, el hecho habría ocurrido en mayo de 2026.
Pero es engañoso: la secuencia corresponde al 13 de junio de 2024, cuando Fúnez, entonces alcalde de Tocoa, fue rechazado por pobladores tras la aprobación de un proyecto termoeléctrico en ese municipio de Colón..
“Última hora, Tocoa, Colón: a pedradas sacan al alcalde Adán Fúnez”, dice textualmente un tiktok, compartido decenas de veces desde el 13 de mayo de 2026.
El exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, fue capturado la mañana del 12 de mayo de 2026 por miembros de la Policía Nacional, junto con Héctor Méndez, otro de los presuntos implicados en el caso.
Fúnez es señalado por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan López, un crimen que conmocionó a Honduras y provocó repudio internacional.
El video de 2024
Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video viral, permitió encontrar una nota publicada por EL HERALDO con una imagen coincidente con la secuencia que circula en redes sociales.
El artículo está fechado el 13 de junio de 2024, cuando Adán Fúnez todavía fungía como alcalde de Tocoa, Colón.
La publicación detalla que, tras la aprobación de un proyecto termoeléctrico impulsado por la empresa Ecotek, pobladores de la zona rechazaron y apedrearon al entonces edil luego de que saliera escoltado de un cabildo abierto en el que se avaló la llegada del proyecto.
Además, la misma búsqueda inversa permitió localizar varias publicaciones en redes sociales (1, 2, 3) que muestran secuencias del mismo video, todas fechadas el 13 de junio de 2024 y relacionadas con el rechazo ciudadano al proyecto termoeléctrico.
En conclusión, es falso que el video en el que Adán Fúnez aparece siendo apedreado mientras era escoltado por policías corresponda a hechos recientes. En realidad, la grabación data del 13 de junio de 2024, cuando aún se desempeñaba como alcalde de Tocoa, Colón.