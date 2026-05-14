Video de agresión con piedras a Adán Fúnez es de 2024, no de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que se observa al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, siendo agredido con piedras mientras agentes de la Policía Nacional lo escoltan. Según publicaciones difundidas en plataformas digitales, el hecho habría ocurrido en mayo de 2026. Pero es engañoso: la secuencia corresponde al 13 de junio de 2024, cuando Fúnez, entonces alcalde de Tocoa, fue rechazado por pobladores tras la aprobación de un proyecto termoeléctrico en ese municipio de Colón.. “Última hora, Tocoa, Colón: a pedradas sacan al alcalde Adán Fúnez”, dice textualmente un tiktok, compartido decenas de veces desde el 13 de mayo de 2026.

El exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, fue capturado la mañana del 12 de mayo de 2026 por miembros de la Policía Nacional, junto con Héctor Méndez, otro de los presuntos implicados en el caso. Fúnez es señalado por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan López, un crimen que conmocionó a Honduras y provocó repudio internacional.

El video de 2024