Educación no ordenó clases los sábados para recuperar tiempo de la virtualidad

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen a Ivette Argueta, secretaría de Educación, un supuesto llamado a los centros educativos para recibir clases los sábados y recuperar el tiempo que se ejecutará durante la modalidad virtual, que será entre el 13 y 15 de mayo.

Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe información oficial que confirme que los centros educativos deberán impartir clases los sábados para reponer los días de virtualidad. En realidad, un comunicado publicado en Facebook por la Secretaría de Educación desmiente esa versión. “Los maestros y estudiantes van a recuperar ese tiempo de virtualidad los sábados, ellos están contentos con nuestras medidas”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida desde el 11 de mayo de 2025.

El 10 de mayo, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) recomendó a los centros educativos tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas y la contaminación ambiental registradas a nivel nacional. En atención a esa recomendación, la Secretaría de Educación anunció que durante la semana del 11 al 15 de mayo se ajustarían medidas de prevención en los centros educativos del país, incluyendo la modalidad virtual temporal. No obstante, en ningún momento informó que las clases serían recuperadas los sábados.

No hay tal medida

Al realizar búsquedas en Google con palabras clave relacionadas con el tema, no se encontraron declaraciones de Ivette Argueta, secretaria de Educación, en las que llamara a los centros educativos a impartir clases los sábados como medida para recuperar el tiempo de virtualidad. Además, tras revisar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación ( 1 , 2 , 3 ), se encontró el comunicado en el que la institución ordenó ajustar las jornadas educativas debido a las condiciones climáticas y ambientales. Según el documento, los centros educativos a nivel nacional debían reducir sus horarios los días 11 y 12 de mayo para evitar la exposición durante las horas de mayor radiación solar. Asimismo, del 13 al 15 de mayo las clases pasarían temporalmente a modalidad virtual. Sin embargo, en ningún apartado del comunicado se menciona que las clases debían recuperarse los sábados.

📢Estimados(as) Directores(as) Departamentales‼️



Con instrucciones de la Ministra Ph.D Arely Argueta, se comunica lo siguiente:



Debido a la ola de calor y la calidad del aire, implementar las medidas necesarias del 11 al 15 de mayo de 2026, pic.twitter.com/aR8cDFv9bs — Secretaría de Educación de Honduras (@Seduc_HN) May 10, 2026

Por otra parte, una pesquisa en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Educación permitió identificar otro comunicado en el que la institución desmiente la información verificada y aclara que el único comunicado vigente es el emitido para la semana del 11 al 15 de mayo.