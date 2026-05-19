¿Quién es Karla Trigueros, ministra de Educación salvadoreña que denunció trabas en Honduras?

Es por eso que este martes 19 de mayo llegó a Honduras para entregar los populares paquetes escolares a niños salvadoreños que residen en Honduras, pero las autoridades hondureñas impidieron su ingreso. ";Me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos, así que bueno, respetamos todas las indicaciones que nos hayan dado en este momento", lamentó la ministra a los medios.