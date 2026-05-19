¿Quién es Karla Trigueros, ministra de Educación salvadoreña que denunció trabas en Honduras?

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, afirmó este martes que las autoridades hondureñas no le permitieron realizar la entrega de paquetes escolares para niños salvadoreños que viven en Nahuaterique, en La Paz. ¿Quién es ella? Aquí los detalles.
Karla Edith Trigueros es una médica y oficial militar salvadoreña que desde el 14 de agosto de 2025 se desempeña como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología en El Salvador, nombrada por el presidente Nayib Bukele.
Nació el 28 de abril de 1990 en Sonzacate, en el occidente del país. Es hija de Blanca Evelyn Trigueros Hernández y de Eduardo Antonio Molina Herrera.
Desde muy joven ingresó al sistema militar. En 2007 se incorporó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, donde inició su formación como oficial de la Fuerza Armada.
Posteriormente, obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, logrando combinar su carrera militar con la formación en salud.
Se graduó como médica en 2016 y continuó ascendiendo dentro de la institución militar hasta alcanzar el grado de capitán y, posteriormente, mayor.
Durante la pandemia tuvo un papel destacado en la coordinación logística del plan nacional de vacunación, desde el Comando de Sanidad Militar, donde trabajó en la organización y distribución de recursos sanitarios.
Antes de llegar al Ministerio de Educación, se desempeñó como asesora médica y ocupó distintos cargos en el Hospital Militar Central y otras unidades de salud de la Fuerza Armada, consolidando una trayectoria que combina medicina, logística y carrera militar.
Hoy, Trigueros se ha convertido en una representante del gobierno salvadoreño, que tiene el plan de llevar educación a cada rincón donde se encuentre un niño salvadoreño.
Es por eso que este martes 19 de mayo llegó a Honduras para entregar los populares paquetes escolares a niños salvadoreños que residen en Honduras, pero las autoridades hondureñas impidieron su ingreso. ";Me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos, así que bueno, respetamos todas las indicaciones que nos hayan dado en este momento", lamentó la ministra a los medios.