Asociación de Víctimas exige reformas legales tras tragedia vial en la CA-4

Según representantes de la organización, la reiteración de accidentes en los llamados “ puntos negros ” de la red vial evidencia fallas estructurales en la regulación del transporte pesado y en los mecanismos de supervisión estatal.

​​​​​​El pronunciamiento surge en medio del luto nacional y de la indignación de sectores civiles, que cuestionan que las reacciones oficiales se limiten a mensajes de condolencias en redes sociales, por lo que demandan acciones concretas para prevenir nuevos siniestros.

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Víctimas de Accidentes Viales (Apoyo Mutuo) exigió al Congreso Nacional impulsar reformas legales urgentes tras la tragedia ocurrida en la carretera CA-4, donde el choque entre una rastra que transportaba químicos y un autobús dejó un saldo de 10 personas fallecidas .

La falta de certificación de los conductores y el transporte de materiales peligrosos sin las medidas de seguridad extremas son los detonantes de una crisis sin fin en las carreteras hondureñas.

"Para nosotros escuchar que los funcionarios se lamentan, nos da molestia, ira, porque ellos si se lamentan, también son responsables de todo esto porque con lamentarse no hacen nada y deben de tomar acciones al respecto", manifestó Tania Uclés, representante de Apoyo Mutuo.

El accidente ocurrió en la cuesta de Los Limones, en Quimistán, Santa Bárbara, y generó además el derrame de cianuro, un químico altamente tóxico que podría afectar ecosistemas cercanos, según denunciaron los activistas.

La organización sostuvo que la responsabilidad no solo recae en el conductor, sino también en las instituciones encargadas de fiscalizar la seguridad vial, el transporte de sustancias peligrosas y el impacto ambiental.

Uclés fue enfática al señalar que el Ministerio Público y las autoridades ambientales deben actuar de oficio sin esperar llamados externos, especialmente cuando se confirma que el conductor de la rastra no portaba la licencia adecuada para operar equipo pesado.

La falta de controles previos en las empresas contratistas es, según la experta, una complicidad silenciosa que termina en escenas de dolor y muerte.

"Ellos son más responsables todavía y deben de tomar en cuenta toda esta situación, ¿qué va a hacer el Ministerio Público porque ya hay muertes y daños materiales?", cuestionó la activista, instando a que se investigue bajo qué criterios la empresa permitió que una persona sin documentación adecuada transportara material letal.

La prevención, según la representante de Apoyo Mutuo, pasa necesariamente por una reestructuración de las leyes de tránsito y transporte de carga en el Congreso Nacional.

La asociación sostiene que los diputados tienen en sus manos la facultad de endurecer las sanciones y obligar a certificaciones especiales para conductores de materiales peligrosos, algo que hasta ahora ha sido una deuda pendiente en el Legislativo.

El llamado es directo a los 128 congresistas, a quienes se les solicita que dejen a un lado la retórica de la solidaridad y se sienten a discutir soluciones técnicas con quienes han vivido el flagelo de la inseguridad vial.

La propuesta incluye auditorías más estrictas a las empresas de transporte y una vigilancia permanente en las carreteras de mayor incidencia de accidentes, como la CA-5 y la CA-4.

"Para los funcionarios públicos que se viven lamentando cuando hay este tipo de incidentes, yo los invito a que dejen de lamentarse y que tomen acción, que actúen", sentenció Uclés, recordándoles que ellos poseen el poder constitucional para modificar el comportamiento de los imprudentes en las vías.

La organización hizo un llamado público a la presidencia del Congreso Nacional para establecer una mesa de trabajo técnica.

Para Apoyo Mutuo, la única forma de honrar la memoria de los diez fallecidos en Santa Bárbara es garantizando que ninguna otra familia hondureña tenga que pasar por el mismo calvario debido a la falta de voluntad política en la Cámara Legislativa.

"Estamos invitando nuevamente a los funcionarios, a los congresistas, a los diputados a que nos busquen como miembros de la Asociación de Víctimas para que hablemos y trabajemos juntos estos temas", enfatizó.