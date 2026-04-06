Dirigente del transporte señala fallas en traslado de cianuro tras tragedia en Quimistán

Santa Bárbara, Honduras.- El dirigente del transporte pesado, Benjamín Castro, señaló presuntas irregularidades en el traslado de cianuro involucrado en el accidente ocurrido en Quimistán, donde se registró una tragedia vial con múltiples víctimas. Castro afirmó que no se aplicaron las disposiciones establecidas en la ley para el transporte de sustancias peligrosas. “Simplemente, no se aplicó la Ley", aseguró. Agregó que "la Ley existe, pero para manejar ese cianuro en cualquier dirección en el territorio nacional, debe ser un piloto o motorista entrenado”.

El dirigente explicó que este tipo de materiales requiere estrictos controles: “No debe caminar a velocidades que superen los 60 kilómetros por hora, porque no puede causar un accidente que tenga consecuencias drásticas como la de este momento”. Asimismo, alertó sobre el riesgo ambiental derivado del incidente: “Hay un cordón que supuestamente dicen que de 800 metros que está contaminado, pero con solo que se derrita el cianuro con el calor del sol o que le caiga agua, es suficiente para contaminar todo el río Chamelecón”. "Tiene que ser un vehículo en condiciones específicas, con un motorista capacitado y certificado. Además, no debe transitar por cualquier carretera en Honduras”, puntualizó.