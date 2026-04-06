  1. Inicio
  2. · Sucesos

Caen a presuntos sicarios de la banda “Los Arturos” en Copán

Los detenidos, con antecedentes por delitos graves, fueron capturados en posesión de armas y droga, y ahora enfrentan cargos por atentado contra la autoridad, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armamento

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 08:51
Caen a presuntos sicarios de la banda “Los Arturos” en Copán

Ambos sujetos tienen antecedentes delictivos, por lo que serán procesados por reincidencia por el Ministerio Público.

Foto: Cortesía.

Copán, Honduras.- En una operación policial ejecutada en el occidente del país, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron la captura de dos presuntos sicarios vinculados a la banda delictiva conocida como “Los Arturos”.

La acción se desarrolló en la aldea La Sandía, municipio de San Juan de Opoa, Copán, donde las autoridades ubicaron y detuvieron a dos individuos considerados miembros activos de esta estructura criminal, señalada de generar temor entre los pobladores de la zona.

Tragedia en Quimistán expone riesgos en la carretera CA-4

Uno de los detenidos es conocido con el alias de “El Colocho”, de 34 años, originario de El Naranjito, Santa Bárbara , quien cuenta con antecedentes por asesinato desde 2017. El segundo sospechoso, alias “Luisito El Pelón”, de 27 años, también posee antecedentes delictivos, incluyendo detenciones por asesinato y tráfico de drogas.

Durante el operativo, los agentes decomisaron una pistola con su respectivo cargador y municiones, varios envoltorios con supuesta marihuana y un arma blanca que, según el informe policial, habría sido utilizada en un ataque contra un agente, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

Los capturados fueron remitidos al Ministerio Público en Santa Rosa de Copán , donde se enfrentarán a cargos por atentado contra la autoridad, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones prohibidas.

Unos 40 muertos en accidente de tránsito se registraron durante Semana Santa

Las autoridades destacaron que esta detención representa un avance en la lucha contra las estructuras criminales independientes que operan en la región y reiteraron su compromiso de continuar ejecutando acciones para garantizar la seguridad en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias