Caen a presuntos sicarios de la banda “Los Arturos” en Copán

Copán, Honduras.- En una operación policial ejecutada en el occidente del país, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron la captura de dos presuntos sicarios vinculados a la banda delictiva conocida como “Los Arturos”. La acción se desarrolló en la aldea La Sandía, municipio de San Juan de Opoa, Copán, donde las autoridades ubicaron y detuvieron a dos individuos considerados miembros activos de esta estructura criminal, señalada de generar temor entre los pobladores de la zona.

Uno de los detenidos es conocido con el alias de “El Colocho”, de 34 años, originario de El Naranjito, Santa Bárbara , quien cuenta con antecedentes por asesinato desde 2017. El segundo sospechoso, alias “Luisito El Pelón”, de 27 años, también posee antecedentes delictivos, incluyendo detenciones por asesinato y tráfico de drogas. Durante el operativo, los agentes decomisaron una pistola con su respectivo cargador y municiones, varios envoltorios con supuesta marihuana y un arma blanca que, según el informe policial, habría sido utilizada en un ataque contra un agente, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Los capturados fueron remitidos al Ministerio Público en Santa Rosa de Copán , donde se enfrentarán a cargos por atentado contra la autoridad, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones prohibidas.