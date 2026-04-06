Tragedia en Quimistán expone riesgos en la carretera CA-4

Santa Bárbara, Honduras.- Lo que debía ser un período de descanso se convirtió en luto en un municipio que ya había enfrentado accidentes por el mal estado de su carretera y que ahora vuelve a sufrirlos, pese a contar con una vía en óptimas condiciones. Rubén Darío Pacheco, alcalde de Quimistán, lamentó que el municipio esté registrando una tragedia vial tras otra debido al buen estado de la carretera CA-4, que conecta San Pedro Sula con el occidente del país. Según explicó, esta condición ha propiciado que conductores excedan los límites de velocidad, provocando más pérdidas humanas. El alcalde también señaló que las rastras continúan involucradas en tragedias en las carreteras hondureñas, especialmente durante períodos de alta movilización como el feriado de Semana Santa.

Aunque aún no se ha determinado quién fue el responsable del accidente ocurrido minutos antes de las 5:00 p. m. de este domingo 5 de abril, consideró preocupante que en estos días circulen vehículos que transportan cargas peligrosas. De acuerdo con Pacheco, se ha confirmado que la rastra accidentada transportaba cianuro granulado, un químico altamente tóxico y reactivo al contacto con agua u otras sustancias. Asimismo, indicó que se solicitó apoyo a personal especializado de la Empresa Nacional Portuaria para movilizar la unidad, mientras que, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se trabaja en asegurar la zona y proteger al personal. El cianuro granulado —como el cianuro de sodio o el cianuro de potasio— es un sólido blanco de apariencia similar a la sal o el azúcar, pero de extrema toxicidad. Se utiliza ampliamente en actividades industriales, como la minería para la extracción de oro, lo que explica su transporte en grandes cantidades.

Su presentación facilita su manejo y disolución; sin embargo, también incrementa el riesgo, ya que al entrar en contacto con la humedad o con sustancias ácidas puede liberar ácido cianhídrico, un gas altamente venenoso, invisible y de rápida acción. El peligro del cianuro no se limita a su ingestión. También puede afectar por inhalación o contacto con la piel, especialmente en ambientes húmedos. Una exposición breve puede interferir con la capacidad del organismo para utilizar oxígeno a nivel celular, causando síntomas que van desde mareos y dificultad respiratoria hasta la muerte en casos graves. En situaciones de derrame, el riesgo aumenta considerablemente, ya que puede contaminar fuentes de agua, liberar vapores tóxicos y generar una amenaza inmediata y ambiental, lo que obliga a activar estrictos protocolos de emergencia.

Urge tomar medidas