Carretera CA-4 permanece cerrada por derrame de cianuro: Estas son las rutas alternas

Santa Bárbara, Honduras.- El tránsito en la carretera CA-4 continúa interrumpido en el sector de Quimistán, Santa Bárbara, debido a un derrame de cianuro granulado que mantiene en alerta a las autoridades y equipos de emergencia, quienes desarrollan acciones para controlar el material altamente tóxico. De acuerdo con información proporcionada por la Municipalidad de Quimistán, el incidente se originó tras un accidente entre un contenedor que transportaba alrededor de 20 toneladas de esta sustancia química y un autobús, dejando como saldo ocho personas fallecidas.

Desde primeras horas del día, personal especializado trabaja en la zona aplicando protocolos estrictos para la contención y limpieza del químico. Las autoridades explicaron que el cianuro está siendo neutralizado mediante el uso de cal, mientras brigadas con equipo de protección especial realizan intervenciones por lapsos controlados para evitar riesgos por inhalación de gases peligrosos. Hasta ahora, se ha logrado manejar cerca del 80 % del producto derramado, sin que se registren emanaciones de gas cianhídrico. Sin embargo, el contenedor involucrado aún no ha sido retirado, lo que dificulta completar las labores de saneamiento en el área.