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Carretera CA-4 permanece cerrada por derrame de cianuro: Estas son las rutas alternas

Las autoridades cerraron la zona para retirar el químico que se trasladaba en la rastra accidentada, para evitar una mayor exposición de las personas

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 07:27
Carretera CA-4 permanece cerrada por derrame de cianuro: Estas son las rutas alternas

Personal especializado retira el químico de la rastra y lo trasladan a un lugar seguro.

Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- El tránsito en la carretera CA-4 continúa interrumpido en el sector de Quimistán, Santa Bárbara, debido a un derrame de cianuro granulado que mantiene en alerta a las autoridades y equipos de emergencia, quienes desarrollan acciones para controlar el material altamente tóxico.

De acuerdo con información proporcionada por la Municipalidad de Quimistán, el incidente se originó tras un accidente entre un contenedor que transportaba alrededor de 20 toneladas de esta sustancia química y un autobús, dejando como saldo ocho personas fallecidas.

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Desde primeras horas del día, personal especializado trabaja en la zona aplicando protocolos estrictos para la contención y limpieza del químico. Las autoridades explicaron que el cianuro está siendo neutralizado mediante el uso de cal, mientras brigadas con equipo de protección especial realizan intervenciones por lapsos controlados para evitar riesgos por inhalación de gases peligrosos.

Hasta ahora, se ha logrado manejar cerca del 80 % del producto derramado, sin que se registren emanaciones de gas cianhídrico. Sin embargo, el contenedor involucrado aún no ha sido retirado, lo que dificulta completar las labores de saneamiento en el área.

La Comisión Permanente de Contingencias mantiene la alerta roja en la zona, donde la circulación vehicular sigue suspendida y sin una fecha definida para su restablecimiento. Las autoridades han reiterado el llamado a la población a no acercarse al lugar y a utilizar rutas alternas como San Marcos–Pueblo Nuevo o el desvío La Mina–La Ceibona.

En las operaciones participan diversas instituciones, entre ellas el Ejército, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Cruz Roja, el sistema 911 y personal de la Secretaría de Salud, que permanecen en vigilancia constante para reducir cualquier riesgo a la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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