Tragedia en Quimistán: sube a 10 la cifra de muertos tras choque entre autobús y rastra

Santa Bárbara, Honduras.– Las autoridades hondureñas informaron que ascendió a 10 el número de personas fallecidas tras el accidente entre un autobús y una rastra ocurrido en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

Inicialmente se reportó la muerte de ocho personas; sin embargo, la mañana de este lunes -6 de abril- se confirmó que el número de víctimas incrementó a 10.

Dos de los heridos que habían sido trasladados a un centro asistencial para ser atendidos, no lograron sobrevivir a la gravedad de sus lesiones.