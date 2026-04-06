Tragedia en Quimistán: sube a 10 la cifra de muertos tras choque entre autobús y rastra

Santa Bárbara, Honduras.– Las autoridades hondureñas informaron que ascendió a 10 el número de personas fallecidas tras el accidente entre un autobús y una rastra ocurrido en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
Inicialmente se reportó la muerte de ocho personas; sin embargo, la mañana de este lunes -6 de abril- se confirmó que el número de víctimas incrementó a 10.
Dos de los heridos que habían sido trasladados a un centro asistencial para ser atendidos, no lograron sobrevivir a la gravedad de sus lesiones.
Asimismo, otras diez personas continúan recibiendo atención médica en el hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, a consecuencia del trágico suceso.
El accidente se registró la tarde del domingo 5 de abril en la aldea El Camalote, en el desvío hacia Ceibita. Según información preliminar, las víctimas regresaban de Esquipulas, Guatemala, tras asistir a un evento religioso.
De acuerdo con los reportes oficiales, la rastra impactó contra el autobús, que transportaba a numerosos pasajeros, provocando que ambas unidades volcaran y quedaran completamente destruidas a un costado de la carretera.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades. Hasta el momento, se está a la espera de la confirmación oficial de la identidad de las víctimas.
No obstante, de forma preliminar se conoció que entre los fallecidos se encontrarían el conductor del autobús, su madre y su esposa.