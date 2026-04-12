Cortes de luz programados para este lunes 13 de abril en algunas zonas de Honduras

Cortés, Honduras.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer los nombres de los barrios y colonias que no tendrán luz este lunes 13 de abril de 2026.

Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, únicamente se verán afectadas cinco zonas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La falta de energía eléctrica se debe a trabajos de mantenimiento general del circuito que se está estabilizando en esta zona, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.