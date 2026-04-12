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Cortes de luz programados para este lunes 13 de abril en algunas zonas de Honduras

Conozca qué zonas no tendrán luz este lunes ante los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde las 9 de la mañana. Aquí el listado de la ENEE

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 14:47
Cortes de luz programados para este lunes 13 de abril en algunas zonas de Honduras

Los cortes de luz están programados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

 Foto: EL HERALDO

Cortés, Honduras.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer los nombres de los barrios y colonias que no tendrán luz este lunes 13 de abril de 2026.

Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, únicamente se verán afectadas cinco zonas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La falta de energía eléctrica se debe a trabajos de mantenimiento general del circuito que se está estabilizando en esta zona, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

San Pedro Sula de 09:00 am a 03:00 pm

Col. Trejo I, II y III Etapa, Hotel La Cordillera, Yude Canahuaty

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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