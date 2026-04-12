Sheray Borden es la virtual ganadora de las elecciones municipales en Guanaja

Islas de la Bahía, Honduras.- Luego del desarrollo pacífico de las elecciones en Guanaja, Islas de la Bahía, que se llevaron a cabo este domingo -12 de abril-, la candidata a alcaldesa del Partido Liberal (PL), Sheray Bodden, se convierte en la virtual ganadora. Borden se alzó con la victoria contra su contendiente nacionalista Dion Kelly en la repetición de las elecciones municipales en Guanaja desarrolladas este día. “Hoy se recibe esto con mucha felicidad, honra y humildad. Hoy no ha ganado una sola persona ni un partido, sino que ha ganado la democracia", fueron las primeras palabras de Bodden tras el gane. La jornada transcurrió en un ambiente de paz y tranquilidad, con el resguardo de más de 300 efectivos militares fue clave para garantizar la seguridad de los ciudadanos que acudieron a las urnas.

Los centros de votación habilitados fueron las escuelas Cristóbal Colón, José Trinidad Cabañas, José Cecilio del Valle y Modesto Rodas Alvarado. Esta última se mantuvo tomada y las urnas se reubicaron en un área verde para asegurar el proceso. Bodden manifestó que hoy acepta este triunfo con toda la humildad y responsabilidad para "trabajar duro y hacer de mi isla una de las mejores. Hoy llamo a que bajemos las banderas; no somos de color, somos una sola bandera y un solo pueblo, juntos para vencerlo todo en son de paz. Llamo a la unidad.” Con banderas, música y gritos, simpatizantes liberales celebran el triunfo de la nueva alcaldesa, luego de la orden emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de repetir exclusivamente el proceso electoral a nivel local. ​​​​El nuevo proceso de votación ocurre luego de que en los comicios del pasado 30 de noviembre, en los que resultaba ganador Dion Kelly, candidato del Partido Nacional, el Partido Liberal interpusiera un recurso de apelación para que se contabilizaran los votos de ocho urnas.