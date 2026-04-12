Inician las elecciones en Guanaja; el proceso continúa pese a la toma de una escuela

Guanaja, Honduras.- Los hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Guanaja fueron llamados nuevamente a las urnas este 12 de abril de 2026. Este es el segundo intento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilita los comicios en esta isla, tras las fallidas elecciones programadas para el pasado 15 de marzo, que no pudieron desarrollarse por disturbios entre militantes. Aunque hasta ahora todo avanza con normalidad, en horas de la madrugada, uno de los centros educativos fue tomado, supuestamente por militantes del Partido Liberal; no obstante, las autoridades aseguraron que se habilitó un área verde para no impedir el avance del proceso.

"El día de hoy ya se está dando inicio a los comicios en este paradisíaco lugar como lo es Guanaja. Nos desplazamos en horas de la madrugada a un centro denominado Pichete", expresó el comisionado Madrid. Sobre los disturbios, aseguró que: "Supuestamente habían llegado personas a prenderle fuego, pero cuando llegamos, la misma escuela que estaba tomada nos permitió el acceso. No pasó a más y el nuevo punto de votación está instalado".

Madrid sostuvo que la institución es apolítica y que su único deber es velar porque el proceso se desarrolle en paz y tranquilidad. A diferencia del pasado 15 de marzo, en las primeras horas de este día ya se reportan varios avances, como la apertura de las juntas receptoras de votos (JRV) y que varias personas han logrado ejercer el sufragio. Estos comicios están siendo fuertemente resguardados; se informó que alrededor de 300 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona.