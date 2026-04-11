Más de 300 militares resguardarán la repetición de elecciones en Guanaja

Guanaja, Honduras.- Con un fuerte despliegue de seguridad se busca garantizar que las elecciones municipales en Guanaja se lleven a cabo con normalidad. Alrededor de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas brindarán seguridad en el proceso de elecciones especiales que se realizará este domingo en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, según dio a conocer el capitán Mario Rivera. El material electoral fue trasladado vía aérea desde la Base Aérea. De igual forma, un buque logístico de la Fuerza Naval movilizó vía marítima al personal que se sumará a las labores de seguridad en los diferentes centros de votación.

Pocas horas faltan para que se vuelvan a repetir las elecciones en Guanaja, luego de que el pasado 30 de noviembre se registrara un empate entre el candidato del Partido Nacional y el Partido Liberal. Tras el empate, las elecciones fueron reprogramadas para el 15 de marzo, pero los comicios no se desarrollaron con normalidad, ya que se registraron incendios en centros educativos y protestas que impidieron el desarrollo del proceso. Este 12 de abril se realizará un nuevo intento para que los habitantes de Guanaja asistan a las urnas y decidan quién será su próximo alcalde, aunque esta vez bajo un resguardo militar más fuerte. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la repetición de los comicios. El organismo mantiene la convocatoria para este domingo 12 de abril.