Capturan a hombre por intentar matar a otro que se negó a darle dinero para cigarros

Curaré, Honduras.- Un hombre fue capturado por agentes de investigación tras ser acusado de intentar asesinar a otro ciudadano que se negoció a darle dinero para comprar cigarrillos, en un hecho violento ocurrido en el oriente del país.

La detención fue ejecutada por elementos del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de trabajos de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Curarén, Francisco Morazán.

El imputado, de 32 años y originario de la misma zona, es señalado como uno de los responsables de un ataque ocurrido el 12 de abril de 2018 en la aldea Manzanilla, cuando la víctima regresaba de su jornada laboral hacia su vivienda.