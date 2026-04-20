Capturan a hombre por intentar matar a otro que se negó a darle dinero para cigarros

Curaré, Honduras.- Un hombre fue capturado por agentes de investigación tras ser acusado de intentar asesinar a otro ciudadano que se negoció a darle dinero para comprar cigarrillos, en un hecho violento ocurrido en el oriente del país.
La detención fue ejecutada por elementos del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de trabajos de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Curarén, Francisco Morazán.
El imputado, de 32 años y originario de la misma zona, es señalado como uno de los responsables de un ataque ocurrido el 12 de abril de 2018 en la aldea Manzanilla, cuando la víctima regresaba de su jornada laboral hacia su vivienda.
Según las investigaciones, el afectado fue interceptado por cuatro individuos -entre ellos tres hermanos y un primo- quienes le exigieron dinero para comprar cigarros. Ante la negativa, los sujetos reaccionaron de manera violenta, atacando con un arma de fuego tipo revólver y un arma blanca, dejándolo gravemente herido antes de huir del lugar.
Por este mismo caso, tres de los implicados ya guardan prisión, mientras que el ahora detenido era el cuarto sospechoso pendiente de captura.
La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida el 15 de mayo de 2018 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho , que lo vincula con el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
El detenido será remitido ante las autoridades judiciales competentes para continuar con el debido proceso legal.