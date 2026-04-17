No hay evidencia de que Eder Mejía propusiera renombrar el Estadio Nacional en honor a Oswaldo Ramos Soto

Tegucigalpa,Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Eder Mejía supuestamente propuso renombrar el Estadio Nacional “Chelato Uclés” en honor al destacado político y exdiputado Oswaldo Ramos Soto, como homenaje tras su fallecimiento. No obstante, es falso. El parlamentario confirmó que no ha hecho tal propuesta. Además, en el perfil oficial del Congreso Nacional no figura una iniciativa en ese sentido. “Diputado Nacionalista Eder Mejía propone que se le cambié el nombre al Estadio Nacional “Chelato” Ucles y se le ponga el del fallecido diputado Oswaldo Ramos Soto”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, que ha sido compartida mas de 200 veces desde el 15 de abril.

Durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional aprobó el 9 de marzo de 2022 una moción para cambiar oficialmente el nombre del Estadio Nacional de Tegucigalpa, José de la Paz Herrera "Chelato Uclés. Anteriormente, el recinto era conocido formalmente como Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, nombre del presidente que lo construyó en 1948. El cambio de nombre se realizó como un homenaje póstumo a “Chelato Uclés”, considerado el mejor entrenador en la historia de Honduras, quien clasificó a la Selección Nacional a su primer Mundial, España 1982, y falleció en abril de 2021. Tras el cambio de gobierno y la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia (2026-2030), se han difundido narrativas que afirman una supuesta propuesta para cambiar el nombre del Estadio Nacional en homenaje al fallecido Oswaldo Ramos Soto, exdiputado y figura histórica del Partido Nacional, quien murió en agosto de 2024. No obstante, no existe registro oficial que evidencie una propuesta para cambiar el nombre del Estadio Nacional de Tegucigalpa.

No planteó la iniciativa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Eder Mejía + propuesta + nombre + Estadio Nacional + Oswaldo Ramos Soto” remite únicamente a publicaciones difundidas por perfiles dudosos que comparten desinformación de manera habitual. EH Verifica revisó las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X , donde no encontró registro de una supuesta propuesta para renombrar el Estadio Nacional en honor a Oswaldo Ramos Soto. También revisó la cuenta oficial de Eder Mejía en Facebook , donde localizó la publicación sobre la supuesta propuesta, ya desmentida por el propio funcionario.