Es falso que Mario Segura dijera que el recorte al presupuesto de la UNAH es para financiar los juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una supuesta afirmación atribuida al diputado del Partido Liberal, Mario Edgardo Segura, en la que se asegura que la reducción del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) será destinada a financiar juicios políticos contra funcionarios corruptos. Sin embargo, la cita es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la presunta declaración atribuida a Segura. “Entre más dinero se aprueba más se roba, por eso quitamos presupuesto de la UNAH y lo usaremos para financiar los juicios políticos a corruptos”, dice la supuesta frase difundida en Facebook el 16 de abril de 2026.

La UNAH enfrenta una reducción de más de 1,400 millones de lempiras en su presupuesto para el presente año, en comparación con el monto aprobado en el período anterior. Aunque el alma máter proyectó un presupuesto de 8,602.28 millones de lempiras, tras la aprobación del presupuesto nacional por el Consejo de Ministros, deberá operar con 7,160.68 millones, lo que representa entre el 3.2% y el 3.5% del gasto público. Esta disminución impacta directamente en programas estudiantiles como “Mi Bienestar”, que dejará de cubrir alimentación y materiales educativos, manteniendo únicamente el transporte gratuito. Este ajuste ocurre en un contexto marcado por decisiones recientes del Congreso, liderado por Tomás Zambrano, que ha impulsado juicios políticos contra altos funcionarios, procesos que derivaron en la destitución del exfiscal general, Johel Zelaya, del exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, y de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, entre ellos Mario Morazán.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Mario Segura + presupuesto + UNAH + juicio político” no arrojó resultados que confirmen la autenticidad de la frase viral. Las declaraciones recientes de Segura, publicadas en medios de comunicación confiables, no hacen referencia a la reducción del presupuesto de la UNAH en relación con juicios políticos. Tampoco se encontró la cita viral ni alguna similar en las cuentas oficiales de Segura en Facebook e Instagram ni en las del Congreso Nacional ( Facebook y X ). Al buscar la frase textual en Google, se identificaron múltiples publicaciones en redes sociales que replican el mismo contenido. Esto evidencia un patrón coordinado de difusión en perfiles que EH Verifica ha identificado como recurrentes en la propagación de desinformación.

Sobre la imagen

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la fotografía utilizada en la publicación viral y determinó que no guarda relación con la supuesta declaración atribuida a Segura. La imagen circula en internet desde hace al menos tres años, según indicó la sección de “acerca de esta imagen” en Google.

Además, se identificó su origen: fue publicada por el propio diputado el 31 de agosto de 2022 en su perfil oficial de Facebook.



