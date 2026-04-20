Zelenski y Asfura acuerdan impulsar cooperación bilateral entre Ucrania y Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este lunes por teléfono su primera conversación con el presidente hondureño, Nasry Asfura, al que transmitió que valora "la posición actual de Honduras" sobre Ucrania y en favor de profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países.
"Hoy mantuvimos nuestra primera conversación con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura. Lo felicité por asumir el cargo y le deseé paz y prosperidad a su país", publicó en su cuenta de X.
El líder ucraniano mencionó que valora la posición actual de Honduras, orientada a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Mencionó que junto a Asfura analizaron todas las posibles áreas de cooperación y los sectores en los que Ucrania está dispuesto a compartir su experiencia y brindar asistencia: "desde la agricultura hasta la producción y el uso de drones, la descentralización de la energía y la digitalización".
Zelenski indicó que se alcanzó un acuerdo para que los equipos de ambos gobiernos trabajen en la elaboración de convenios en las áreas discutidas.
"Acordamos que nuestros equipos trabajarán en la preparación de acuerdos en todos los sectores que abordamos hoy", remachó el presidente ucraniano.