  1. Inicio
  2. · Honduras

Zelenski y Asfura acuerdan impulsar cooperación bilateral entre Ucrania y Honduras

Ambos líderes discutieron posibles áreas de colaboración entre sus países, incluyendo sectores como la agricultura, la producción y uso de drones

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:42
Zelenski y Asfura acuerdan impulsar cooperación bilateral entre Ucrania y Honduras

Zelenski señaló que Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia y brindar asistencia técnica en estos ámbitos, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este lunes por teléfono su primera conversación con el presidente hondureño, Nasry Asfura, al que transmitió que valora "la posición actual de Honduras" sobre Ucrania y en favor de profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países.

"Hoy mantuvimos nuestra primera conversación con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura. Lo felicité por asumir el cargo y le deseé paz y prosperidad a su país", publicó en su cuenta de X.

El líder ucraniano mencionó que valora la posición actual de Honduras, orientada a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Zelensky, presidente de Ucrania, felicita a Nasry Asfura por convertirse en presidente

Mencionó que junto a Asfura analizaron todas las posibles áreas de cooperación y los sectores en los que Ucrania está dispuesto a compartir su experiencia y brindar asistencia: "desde la agricultura hasta la producción y el uso de drones, la descentralización de la energía y la digitalización".

Asfura se pronuncia sobre crisis en Medio Oriente y defiende derecho a la seguridad

Zelenski indicó que se alcanzó un acuerdo para que los equipos de ambos gobiernos trabajen en la elaboración de convenios en las áreas discutidas.

"Acordamos que nuestros equipos trabajarán en la preparación de acuerdos en todos los sectores que abordamos hoy", remachó el presidente ucraniano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias