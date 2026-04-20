Zelenski y Asfura acuerdan impulsar cooperación bilateral entre Ucrania y Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este lunes por teléfono su primera conversación con el presidente hondureño, Nasry Asfura, al que transmitió que valora "la posición actual de Honduras" sobre Ucrania y en favor de profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países.

"Hoy mantuvimos nuestra primera conversación con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura. Lo felicité por asumir el cargo y le deseé paz y prosperidad a su país", publicó en su cuenta de X.

El líder ucraniano mencionó que valora la posición actual de Honduras, orientada a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.