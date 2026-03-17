El Salvador aprueba reforma para cadena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas

San Salvador,EL Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para "homicidas, violadores y terroristas" propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada. "Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución. La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria. Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, esta reforma "tiene por objetivo el aprobarle cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores". "Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", apuntó.