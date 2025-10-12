Encuentran a un policía muerto debajo de un puente en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.- En las últimas horas se reportó el hallazgo de un policía muerto cuyo cuerpo se encontraba debajo de un puente del municipio de Siguatepeque en Comayagua.
El fallecido fue identificado como Nery Sebastián Hernández Ramírez, de 47 años de edad y quien tenía el rango de sub inspector auxiliar de la Policía Nacional. Además, tenía el título de abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Hernández Ramírez fue hallado en la cuenca del río que pasa por debajo del puente Calán. El subinspector no vestía su uniforme policial, sino una camisa gris con un pantalón beige.
Su muerte se maneja como indeterminada ya que se desconoce si fue arrastrado por la corriente del río o si fue víctima de una muerte violenta.
El cadáver del subinspector de la Policía fue trasladado hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente para averiguar cuál fue el motivo de su deceso.
La Policía Nacional emitió una nota de duelo por la pérdida del subinspector y abogado, lamentando su muerte y expresando su solidaridad hacia la familia de Hernández.
"Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el Sub Inspector Auxiliar Nery Sebastián Hernández Ramírez. La Policía Nacional presenta sus más sinceras condolencias a su familia, compañeros y amigos rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles", manifestó la institución.
El fallecimiento ha dejado consternación en sus colegas policías, quienes han expresado estar impactados por la trágica noticia, destacando que Hernández Ramírez era un gran profesional y una buena persona.
En los comentarios de la nota de duelo de la Policía Nacional, un ciudadano llamado Elmer Orellana, recordó lo comprometido que fue Hernández, a quien conoció en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
"Que en paz descanse Nery Ramírez, fuimos compañeros en SIAT. una persona que luchó por llegar a cumplir sus metas. tenía el grado de policía y luchó por ascender. Estudió hasta terminar su carrera en la U y ascendió a sub inspector auxiliar. Siempre se lo dije que era una persona digna de admirar. En paz descanse Nery Ramírez", escribió.