Encuentran a un policía muerto debajo de un puente en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.- En las últimas horas se reportó el hallazgo de un policía muerto cuyo cuerpo se encontraba debajo de un puente del municipio de Siguatepeque en Comayagua. El fallecido fue identificado como Nery Sebastián Hernández Ramírez, de 47 años de edad y quien tenía el rango de sub inspector auxiliar de la Policía Nacional. Además, tenía el título de abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Hernández Ramírez fue hallado en la cuenca del río que pasa por debajo del puente Calán. El subinspector no vestía su uniforme policial, sino una camisa gris con un pantalón beige.

Su muerte se maneja como indeterminada ya que se desconoce si fue arrastrado por la corriente del río o si fue víctima de una muerte violenta. El cadáver del subinspector de la Policía fue trasladado hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente para averiguar cuál fue el motivo de su deceso.

La Policía Nacional emitió una nota de duelo por la pérdida del subinspector y abogado, lamentando su muerte y expresando su solidaridad hacia la familia de Hernández. "Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el Sub Inspector Auxiliar Nery Sebastián Hernández Ramírez. La Policía Nacional presenta sus más sinceras condolencias a su familia, compañeros y amigos rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles", manifestó la institución.