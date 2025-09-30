Con honores despiden a policía que falleció en cumplimiento del deber en Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Como héroe policial y con todos los honores fue despedido este martes el clase I de Policía póstumo Kenny Geovanny Curry Ávila en el departamento de El Paraíso.
Curry Ávila perdió la vida de forma violenta el pasado domingo cuando realizaba labores operativas en el municipio de Limón, departamento de Colón.
Altos oficiales de la Policía Nacional dieron acompañamiento a los familiares del policía que ofrendó la vida en cumplimiento del deber, desde el traslado hasta el sepelio en el cementerio de la comunidad.
Autoridades policiales, compañeros de promoción y familiares despidieron con tristeza y profundo dolor al uniformado que deja un legado a las nuevas generaciones de policías de servir incondicionalmente a la sociedad, hasta el punto de ofrendar lo más valioso, su vida.
Las autoridades policiales dieron a conocer que la designación póstuma como Clase I de Policía es un reconocimiento oficial al servicio y sacrificio de Curry Ávila, destacando su entrega al deber en favor de la seguridad de la nación.
“La Policía Nacional extiende sus muestras de pesar y solidaridad a la familia Curry Ávila, honrando la memoria de un miembro valioso cuya trayectoria es un ejemplo de compromiso y lealtad a los principios policiales”, dio a conocer la institución policial.
El pasado domingo Curry Ávila participaba en una operación en el sector de Limón, departamento de Colón, y fueron emboscados por un grupo de criminales que portaban fusiles AK-47. Debido a la gravedad de las heridas, expiró en el lugar.
Mientras que otros compañeros resultaron heridos, entre ellos una mujer policía. De acuerdo a las autoridades policiales, uno de los uniformados fue raptado por los delincuentes, de quien no se dio a conocer la identidad.
Con el objetivo de capturar a los responsables del crimen en contra del policía, las máximas autoridades policiales determinaron enviar un contingente de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) para identificar y capturar a los responsables.