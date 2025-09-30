  1. Inicio
Con honores despiden a policía que falleció en cumplimiento del deber en Colón

Familiares, compañeros de promoción y autoridades de la Policía Nacional le dieron el último adiós al clase I póstumo Kenny Geovanny en El Paraíso

  • 30 de septiembre de 2025 a las 13:32
El clase I de Policía Póstumo Kenny Geovanny Curry Ávila fue sepultado la mañana de este martes en el cementerio de El Paraíso.

 FOTO: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Como héroe policial y con todos los honores fue despedido este martes el clase I de Policía póstumo Kenny Geovanny Curry Ávila en el departamento de El Paraíso.

Curry Ávila perdió la vida de forma violenta el pasado domingo cuando realizaba labores operativas en el municipio de Limón, departamento de Colón.

Altos oficiales de la Policía Nacional dieron acompañamiento a los familiares del policía que ofrendó la vida en cumplimiento del deber, desde el traslado hasta el sepelio en el cementerio de la comunidad.

Kenny Ávila, el policía asesinado en emboscada en Limón, Colón: autoridades intervienen la zona

Autoridades policiales, compañeros de promoción y familiares despidieron con tristeza y profundo dolor al uniformado que deja un legado a las nuevas generaciones de policías de servir incondicionalmente a la sociedad, hasta el punto de ofrendar lo más valioso, su vida.

Las autoridades policiales dieron a conocer que la designación póstuma como Clase I de Policía es un reconocimiento oficial al servicio y sacrificio de Curry Ávila, destacando su entrega al deber en favor de la seguridad de la nación.

“La Policía Nacional extiende sus muestras de pesar y solidaridad a la familia Curry Ávila, honrando la memoria de un miembro valioso cuya trayectoria es un ejemplo de compromiso y lealtad a los principios policiales”, dio a conocer la institución policial.

Ofrecen recompensa de L500 mil por información sobre los asesinos del policía Kenny Ávila

El pasado domingo Curry Ávila participaba en una operación en el sector de Limón, departamento de Colón, y fueron emboscados por un grupo de criminales que portaban fusiles AK-47. Debido a la gravedad de las heridas, expiró en el lugar.

Mientras que otros compañeros resultaron heridos, entre ellos una mujer policía. De acuerdo a las autoridades policiales, uno de los uniformados fue raptado por los delincuentes, de quien no se dio a conocer la identidad.

Con el objetivo de capturar a los responsables del crimen en contra del policía, las máximas autoridades policiales determinaron enviar un contingente de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) para identificar y capturar a los responsables.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

