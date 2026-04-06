Misael López compró su moto y minutos después murió tras accidentarse en Lempira

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes -06 de abril- en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira, minutos después de haber comprado una motocicleta. Aquí los detalles:
La víctima fue identificada como Misael López, originario de la aldea Nueva, municipio de Lepaera, según información brindada.
De acuerdo con los reportes, Misael había adquirido recientemente la moto y se dirigía hacia su vivienda cuando ocurrió el accidente.
El hecho se registró en el sector conocido como La Puerta, donde López sufrió un percance que le provocó la muerte en el lugar.
Se informó que el joven murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el hecho vial.
Autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente, por lo que se desconoce cómo se produjo el impacto.
Familiares y amigos lamentan profundamente la pérdida, donde mencionaron que el joven se encontraba ilusionado por regresar a su hogar y mostrarles su nueva adquisición.
Se informó que el cuerpo de López será velado en la comunidad de Buenos Aires, para darle el último adiós.
"Pobrecito, qué pena. Mi más sentido pésame a su familia. Era un muchacho joven, lleno de vida. ¡Qué desgracia!", "Pobrecito el muchacho. Dios consuele a su familia", "Falta de experiencia, tal vez, o acababa de aprender. Lo mejor habría sido que se la llevaran a la casa y practicar en un lugar donde no hubiera tráfico", son algunos de los comentarios.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si se realizará una investigación más amplia sobre este caso.