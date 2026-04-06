Misael López compró su moto y minutos después murió tras accidentarse en Lempira

"Pobrecito, qué pena. Mi más sentido pésame a su familia. Era un muchacho joven, lleno de vida. ¡Qué desgracia!", "Pobrecito el muchacho. Dios consuele a su familia", "Falta de experiencia, tal vez, o acababa de aprender. Lo mejor habría sido que se la llevaran a la casa y practicar en un lugar donde no hubiera tráfico", son algunos de los comentarios.