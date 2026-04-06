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Misael López compró su moto y minutos después murió tras accidentarse en Lempira

El hombre se dirigía emocionado hacia su casa para mostrar su nueva adquisición; sin embargo, en el camino sufrió un aparatoso accidente que acabó con su vida

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 20:36
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Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes -06 de abril- en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira, minutos después de haber comprado una motocicleta. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Misael López, originario de la aldea Nueva, municipio de Lepaera, según información brindada.

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De acuerdo con los reportes, Misael había adquirido recientemente la moto y se dirigía hacia su vivienda cuando ocurrió el accidente.

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El hecho se registró en el sector conocido como La Puerta, donde López sufrió un percance que le provocó la muerte en el lugar.

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Se informó que el joven murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el hecho vial.

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Autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente, por lo que se desconoce cómo se produjo el impacto.

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Familiares y amigos lamentan profundamente la pérdida, donde mencionaron que el joven se encontraba ilusionado por regresar a su hogar y mostrarles su nueva adquisición.

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Se informó que el cuerpo de López será velado en la comunidad de Buenos Aires, para darle el último adiós.

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"Pobrecito, qué pena. Mi más sentido pésame a su familia. Era un muchacho joven, lleno de vida. ¡Qué desgracia!", "Pobrecito el muchacho. Dios consuele a su familia", "Falta de experiencia, tal vez, o acababa de aprender. Lo mejor habría sido que se la llevaran a la casa y practicar en un lugar donde no hubiera tráfico", son algunos de los comentarios.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si se realizará una investigación más amplia sobre este caso.

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