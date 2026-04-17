Sandy Laing: Identifican a mujer hallada sin vida en solitarios potreros de Tela

Tela, Atlántida.- Una persona del sexo femenino fue hallada sin vida la mañana de este viernes -16 de abril- en unos solitarios potreros ubicados en la colonia 4 de Enero, en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada, de forma preliminar, como Sandy Jennifer Laing Rivera, de 33 años.
El cuerpo fue localizado en un sector bastante solitario de la zona. Vecinos realizaron el hallazgo e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.
Momentos después, elementos de la Policía Nacional (PN) acudieron a la escena para realizar el levantamiento de evidencias que ayuden a esclarecer el caso.
Un equipo de Medicina Forense también se movilizó hasta la zona para realizar el levantamiento del cuerpo. Las causas que habrían causado la muerte de la víctima siguen siendo desconocidas.
Las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstacias bajo las que ocurrieron los hechos.
Equipos de investigación permanecen en la zona realizando las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió.