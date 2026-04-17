Sandy Laing: Identifican a mujer hallada sin vida en solitarios potreros de Tela

Tela, Atlántida.- Una persona del sexo femenino fue hallada sin vida la mañana de este viernes -16 de abril- en unos solitarios potreros ubicados en la colonia 4 de Enero, en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada, de forma preliminar, como Sandy Jennifer Laing Rivera, de 33 años.

El cuerpo fue localizado en un sector bastante solitario de la zona. Vecinos realizaron el hallazgo e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.