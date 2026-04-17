Hallan cuerpo maniatado y envuelto en sábanas en colonia Zerón de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado maniatado y envuelto en sábanas blancas este viernes -17 de abril- en la colonia Zerón de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima no ha sido identificada y se está a la espera de que personal de Medicina Forense realice el levantamiento correspondiente.

El cadáver presentaba varios signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un hecho criminal.