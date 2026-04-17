Hallan cuerpo maniatado y envuelto en sábanas en colonia Zerón de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado maniatado y envuelto en sábanas blancas este viernes -17 de abril- en la colonia Zerón de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
De acuerdo con información preliminar, la víctima no ha sido identificada y se está a la espera de que personal de Medicina Forense realice el levantamiento correspondiente.
El cadáver presentaba varios signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un hecho criminal.
Autoridades presumen que el cuerpo fue abandonado en el lugar durante la madrugada de este viernes 17 de abril. Posteriormente, los autores del hecho huyeron de la escena.
El joven vestía pantalón jeans azul y una camiseta tipo polo de color blanco, además no portaba zapatos al momento del hallazgo.
Agentes de la Policía Nacional (PN) acordonaron la escena mientras se desarrollan las diligencias iniciales.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el crimen.