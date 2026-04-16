Familiares retiran restos de campesino asesinado en Intibucá

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del dolor y la consternación, familiares retiraron este jueves de la morgue capitalina los restos mortales de un campesino que perdió la vida de forma violenta en la aldea San Miguelito, en el departamento de Intibucá.
La víctima fue identificada como Wilmer Sánchez Vásquez de 40 años, quien se desempeñaba como obrero y agricultor en su comunidad. Sus parientes llegaron desde el occidente del país hasta la capital para reclamar el cuerpo y trasladarlo a su lugar de origen, donde será sepultado en las próximas horas.
De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, el crimen ocurrió durante la noche, cuando Sánchez transitaba por un camino solitario de la aldea San Miguelito. En ese momento, habría sido interceptado por un individuo desconocido que lo atacó.
Fue horas después que el cuerpo del agricultor fue encontrado sin vida, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.
En las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura del presunto responsable del homicidio, la captura se realizó en el municipio de Yamaranguila.
Según el informe de las autoridades, durante las diligencias investigativas se decomisó un arma blanca que, conforme a indagaciones preliminares habría sido utilizada para perpetrar el crimen contra Wilmer Sánchez Vásquez.
El detenido será remitido ante los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.
Mientras tanto, los familiares de la víctima esperan que el responsable sea condenado conforme a ley por el crimen que ha dejado a una familia enlutada ya una comunidad consternada.