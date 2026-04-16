Familiares retiran restos de campesino asesinado en Intibucá

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del dolor y la consternación, familiares retiraron este jueves de la morgue capitalina los restos mortales de un campesino que perdió la vida de forma violenta en la aldea San Miguelito, en el departamento de Intibucá.

La víctima fue identificada como Wilmer Sánchez Vásquez de 40 años, quien se desempeñaba como obrero y agricultor en su comunidad. Sus parientes llegaron desde el occidente del país hasta la capital para reclamar el cuerpo y trasladarlo a su lugar de origen, donde será sepultado en las próximas horas.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, el crimen ocurrió durante la noche, cuando Sánchez transitaba por un camino solitario de la aldea San Miguelito. En ese momento, habría sido interceptado por un individuo desconocido que lo atacó.